Эксперт рассказал, что делать омичам, если до сих пор не дали отопление в квартирах

В некоторых многоэтажках до сих пор холодные батареи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отопительный сезон в Омске официально начат с 22 сентября. В мэрии заявили, что по состоянию на понедельник, подключено 97% всех домов в городе. Тем не менее, соцсети завалены жалобами замерзающих в своих квартирах жителей.

- SOS, замерзаем! Мы бесхозные жильцы дома по ул. 2-я Солнечная 44/1. Живем в промзоне, раньше состояли на балансе мясокомбината «Омского», потом переданы городу и теперь вообще ничего добиться не можем, - пожаловалась омичка Анастасия Кваскова.

Таких, кстати, проблемных многоэтажек в городе не мало. В Омске около сотни домов, на которых нет управляющей компании или же до сих пор ведется капитальный ремонт отопительной системы. Очевидно, что в их квартирах батареи заработают в последний момент. Но без тепла сидят и жильцы некоторых многоэтажек, где есть управляющие компании. И как же людям добиться, чтобы отопление все-таки дали?

- Я часто ставлю себя на место простых жильцов и думаю, как бы я действовал, - говорит председатель регионального общества защиты прав потребителей в сфере ЖКХ и владелец своей УК Александр Лихачев. – Все зависит от того, какая УК на доме – порядочка и ей можно доверять или прохиндеи. Если фирма нормальная, можно звонить и решать вопрос с ними. Если же нет – то обращение нужно продублировать в аварийную диспетчерскую Омска и окружную прокуратуру. В ведомстве есть специальный помощник прокурора округа по вопросам в сфере ЖКХ.

По словам эксперта, можно воспользоваться интернет-сервисом «Мой дом» - там есть информация обо всех текущих коммунальных авариях и отключениях. Поэтому если в УК вам сообщают, что не могут включить тепло из-за порыва, а информации на этой сайте о ней нет, знайте: вас нагло обманывают в обслуживающей организации.

- Если авария крупная, то можно не переживать – скорее всего, в ближайшее время, все починять и тепло дадут. Потому что огромное число жителей находится без тепла. А вот если батареи не греют в каком-то одном подъезде или квартире – это SOS. Потому что это только ваша проблема уже, - говорит Лихачев.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Госжилинспекция Омской области: 69-37-28, 69-37-03;

Единая аварийно-диспетчерская служба города: 78-78-78;

МП Омска «Тепловая компания»: 68-07-91;

АО «Омск РТС»: 40-06-91, 45-38-08;

Прокуратура Омской области

- Советского округа: 23-49-00;

- Центрального округа: 51-00-19;

- Кировского округа: 75-25-44;

- Ленинского округа: 41-76-80;

- Октябрьского округа: 32-30-21.