Действовать надо вместе

Фото: Лариса Лоскутова

Социальное предпринимательство - это одно из самых перспективных направлений бизнеса, которое в последние годы активно развивается в нашем регионе благодаря поддержке областных властей. Резиденты кластера социальных инноваций только в 2019 году получили субсидии из областного бюджета в размере 6 млн рублей на реализацию совместных проектов, нацеленных на улучшение жизни земляков. Нынешний год не станет исключением: социальные предприниматели уже отрабатывают свои инициативы для участия в отборочном конкурсе регионального Минэкономики.

Мощная финансовая помощь - это не единственный способ поддержки социального предпринимательства. В Омском центре социальных инноваций (ЦИСС) действует сразу несколько направлений, благодаря которым предприниматели, желающие сделать жизнь вокруг лучше, могут получить действенную помощь. Например, одно из них - Школа социального предпринимательства, которая дала путевку в жизнь многим представителям омского малого бизнеса. Как у них развиваются дела, омским журналистам продемонстрировали во время пресс-тура «Действуем вместе!», организованного ЦИСС и Минэкономики Омской области.

- ЦИСС помогает социальным предпринимателям налаживать партнерские отношения. Кажется, что совместные проекты не характерны для бизнеса, но мы можем доказать, насколько выгодно работать в партнерстве. В итоге получаются интересные плодотворные проекты, которые создают новые услуги и рабочие места, - считает председатель ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» (ЦИСС), член Общественной палаты РФ Ирина Сербина.

В самом деле, опыт омских социальных предпринимателей доказывает, что совместные усилия дают синергетический эффект. Например, суть проекта индивидуального предпринимателя Александра Косьминова состояла в том, чтобы объединить омских производителей - ремесленников, фермеров, социальных предпринимателей - и помочь решить их проблемы, в частности проблему сбыта. В торговом павильоне «Томат» на Ленинском рынке он «берет под свое крыло» продукцию омских производителей и успешно ее реализует. Изобилие на его торговых витринах поражает. Чего здесь только нет! Мясо кур, перепелов, кроликов, хлебобулочные изделия, кухонная утварь и даже авторский шоколад!

- Мы не просто реализуем продукцию, а оказываем услуги по доставке продуктов и продвижению фермеров и при необходимости юридические и бухгалтерские услуги, - рассказывает Александр.

Идея с доставкой возникла во время пандемии, и он вовлек в предпринимательскую деятельность многодетные семьи, организовал бесплатную доставку продуктов питания пенсионерам по предварительным заказам.

Кстати, один из партнеров Александра Косьминова - руководитель столярной мастерской «Древо дар» Валентин Леваш - креативно проявил себя и в другом социальном проекте. Он проводит занятия по ранней профориентации - учит мальчиков конструировать и работать с деревом.

- Я убежден, что мужчина должен уметь своими руками делать в доме все, - считает Валентин Леваш.

Фото: Лариса Лоскутова

Эту точку зрения разделяют и в многофункциональном семейном центре «Подсолнухи», где и проходят занятия.

- Один из самых популярных проектов, который сейчас пользуется успехом у детей и родителей, - это наше сотрудничество с мастерской «Древо дар». На рынке не так много услуг, нацеленных на то, чтобы мальчики могли что-то делать своими руками, изготавливать поделки, сувениры, а Валентин Леваш предлагает детям развивать именно такие навыки, - рассказывает руководитель детского центра «Подсолнухи» Наталья Русина.

Кстати, центр «Подсолнухи» - один из самых успешных проектов ШСП ЦИСС. В этом дошкольном учреждении, которое является участником кластера социальных инноваций, только в 2020 году реализуется 8 совместных проектов и в разработке находится девятый.

Обучение в школе социального предпринимательства ЦИСС дает мощный импульс к развитию бизнеса. Причем бывает так, что едва только начав обучение, социальный предприниматель уже ярко проявляет себя. Так произошло с индивидуальным предпринимателем Светланой Пеньковской. Девушка руководит танцевальной студией «K-pop» и не так давно начала обучение в Школе социального предпринимательства. В ее студии молодые омичи постигают глубины корейской культуры - пользующиеся сейчас большой популярностью у молодежи танцы поп-направления. Причем делается это комплексно, с привлечением других предпринимателей. Для организации выступлений необходим соответствующий антураж: правильный грим и макияж в духе корейской культуры. Обучением искусства национального визажа с помощью корейской косметики занимается лидер омского отделения Общероссийского объединения корейцев и управляющая АНО «Центр дополнительного профессионального образования «Содействие» Александра Быкова.

Фото: Лариса Лоскутова

Действуя вместе, можно добиться значительно больших успехов, - именно такую простую идею пытаются донести до социальных предпринимателей в ЦИСС. И опыт успешных проектов, которые своими глазами увидели омские журналисты во время пресс-тура «Действуем вместе!», эту мысль подтверждает. Несмотря на все ограничительные меры, которые были в первой половине года, люди продолжают работать, у них есть желание совместными усилиями реализовывать нацпроекты.

- В этом году из-за карантинных ограничений мы не смогли провести международный форум ИННОСИБ и перенесли его на 2021 год, но форум социальных предпринимателей и лидеров гражданских инициатив «Люди дела» все же состоится и пройдет под девизом «Национальные проекты - дело каждого», - говорит председатель ОРОО «Центр инноваций социальной сферы» (ЦИСС), член Общественной палаты РФ Ирина Сербина. - Новые наработки омских социальных предпринимателей и лидеров НКО будут представлены на форуме коллегам из других регионов и федеральным экспертам.

На этот форум съедутся гости из 23 регионов России. Опыт омских социальных предпринимателей, которые создают новые рабочие места, услуги, безусловно, заслуживает внимания и высокой оценки коллег на этом важном для страны мероприятии.

ВАЖНО!

По данным ЦИСС, в 2019 году на предприятиях Омского кластера социальных инноваций работали более 490 человек, было создано почти 320 рабочих мест, услугами ежемесячно пользовались почти 11 тыс. человек. Эффективность совместных проектов резидентов кластера сумели оценить более 3,3 тыс. жителей муниципальных районов Омской области.