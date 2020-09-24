Яхта «Сибирь» возвращается в Омск после похода по Северному Ледовитому океану

Яхта «Сибирь» уже зашла на территорию Омской области. Фото: facebook Сергея Щербакова

Совсем скоро завершится двухмесячное путешествие омской яхты "Сибирь" по северному морскому пути. Возвращения отважных омичей ожидают 30 сентября. Их путешествие было приурочено к 75-летию Победы и проходило по местам гибели кораблей в Великой Отечествнной войне. Яхстмены стартовали из Архангельска в начале августа и прошли по маршруту: Архангельск, Нарьян-Мар, Харасавей, остров Белый, Салехард, Ханты-Мансийск, Тобольск, Омск.

Для капитана "Сибири" Сергея Щербакова, этот поход не стал чем-то радикально новым. Еще в самом начале он отмечал, что из Омска выходов в океан не так много, поэтому они почти всегда проходят по Иртышу до Северного Ледовитого океана.

- Дело в том, что Омск расположен на Иртыше, оттуда четыре тысячи километров до выхода в Северный Ледовитый океан. Это единственный выход в океан. Поэтому каждый раз, когда мы свои путешествия начинаем, мы проходим этот путь. Август — сентябрь — это самое благоприятное время для похода, - отмечал Щербаков.

Команда яхты «Сибирь» два дня боролась со штормом. Фото: facebook Сергея Щербакова

Во время похода яхту подстерегало множество трудностей. Самой серьезной стал шторм. Он настиг "Сибирь" рядом с Нарьян-Маром. Как рассказывал Сергей Щербаков, шторм был сильным и положение осложнялось тем, что сойти на берег у команды не получилось. Со стихией пришлось бороться в гавани у острова Колгуев. Непогода длилась два дня и все это время моряками приходилось оставаться на месте. Тогда яхты получили незначительные повреждения, но после ремонта продолжили путь.

Сейчас на своей странице в соцсетях капитан "Сибири" сообщает, что все благополучно и они уже на пути домой, добрались до Усть-Ишима. В Омске тем временем готовятся к встрече мореплавателей, прокапывают потоку для захода в яхт-клуб на Зеленом Острове. Иртыш в этом году обмелел настолько, что без подготовки там не пройдет даже яхта.

Также на странице Сергея Щербанева уже стали появляться поздравления от иностранных коллег с удачным окончанием экспедиции. Омичей поздравили Алейшо Белов из Сальвадора (город в Бразилии). Он отметил, что удачное окончание этого похода стало большой попбедой.

Теплые слова в адрес сибиряков направила и русская община из Рио-де-Жанейро. От их имени команду "Сибири" поздравила Татьяна Лескова, правнучка писателя Николая Лескова и легенда русского балета.

- Я все переживала, как они доберутся до Арктики, потому что знала, там очень-очень опасно. Яхта замечательная, но не такая уж и большая. Слава богу, что вы вернулись домой и снова встретили семью, - отметила Татьяна Лесков в видеообращении.