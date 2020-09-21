В Омске состоялся фестиваль здорового образа жизни и спорта «Атом. Энергия жизни»

Организатором Фестиваля традиционно является Омское региональное молодежное общественное движение «Омская молодежь» при поддержке Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Омской области, департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации города Омска, бюджетного учреждения города Омска «Спортивный город», Общественной палаты Омской области, а также множества социальных партнеров и друзей Фестиваля.

На площадках Фестиваля в этом году были организованы соревнования по футболу, волейболу, стритболу , воркауту, фрисби, скиппингу, гиревому спорту, киокушин карате и многое другое.

Работали площадки здоровья и профилактики, организованные БУЗ ОО «Областной центр медицинской профилактики», БУЗ ОО ««Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», АНО «Центр формирования здорового образа жизни «Здоровье нации»», «Трезвый Омск», волонтерами-медиками.

Омичи могли пройти экспресс-тесты на ВИЧ, получить консультации врачей, консультации психологов и диетологов, а также экспертов общественных организаций.

Впервые в рамках Фестиваля проводился конкурс сценариев социальных видеороликов, популяризирующих здоровый образ жизни. Всего было подано более 40 заявок, 25 из которых прошли экспертный отбор.

На Фестивале прошла торжественная церемония награждения лауреатов и победителя конкурса.

Так ими стали:

1 место - Занин Евгений Валерьевич

2 место - Токарчук Анна Владимировна

3 место - Гембах Эрика Андреевна

На основе сценария Евгения Занина в ближайшее время будет снят социальный ролик и размещен на различных информационных ресурсах.

Сюзанна Егиян, президент ОРМОД «Омская молодежь»:Сюзанна Егиян, президент ОРМОД «Омская молодежь»:

««Фестиваль «Атом. Энергия жизни» проводится в нашем городе в четвертый раз и нацелен на популяризацию здорового образа жизни и спорта в молодежной среде, профилактику проявления негативных явлений, а также формирование активной гражданской позиции. Фестиваль пользуется высоким спросом у омичей, всегда отличается масштабностью, интересными и полезными площадками, яркими и динамичными показательными выступлениями спортсменов, возможностью проявить себя и зарядиться позитивной энергией. Несмотря на то, что в этом году были ряд ограничений, мы вынужденно отказались от многих площадок, праздник здорового образа жизни и спорта все же состоялся. А мы уже планируем 5-й юбилейный праздник в 2021 году».

Информационный партнёр «Комсомольская правда» в Омске