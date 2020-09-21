Коронавирус в Омске, последние новости на 21 сентября 2020: Две школы и 69 классов уже закрылись на карантин из-за COVID-19

В Омске заговорили о второй волне коронавируса. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омской области всерьез заговорили о второй волне коронавируса. После резкого снижения случаев количество заболевших снова резко пошло на рост. Всего же с начала пандемии число заразившихся превысило в регионе 10 тысяч человек. Умерли от коронавируса уже 271 омичей.

Появились и свежие цифры статистики: ее опубликовал омский минздрав.

Статистика коронавируса в Омской области.

- За последние сутки заразились 58 человек, от COVID-19 скончались еще 3 омичей, всего список умерших насчитывает к сегодняшнему дню 271 человек, - уточнили в региональном оперштабе.

Отмечается и рост респираторных заболеваний. С началом учебного года дети ожидаемо стали чаще болеть. Две школы в Омской области полностью закрыты на карантин. По данным пресс-службы министерства образования, отдельные классы не работают в 69 учебных заведениях в Большереченском, Исилькульском, Калачинском, Полтавском, Омском и усть-Ишимском районах области, а также в Омске.

Не пощадил коронавирус и некогда бессменного омского губернатора Леонида Полежаева. С диагнозом COVID-19 его доставили в областную больницу. Врачи оценивают состояние политика как удовлетворительное. Где мог заразиться Леонид Полежаев, не сообщается.

Напомним, что режим повышенной готовности введен в Омской области до конца сентября. Масочный режим, введенный 1 мая, действует до сих пор. Жители обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах.