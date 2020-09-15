К чему приводит самовольное подключение к газовой сети

Начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Лизунов

Некоторые безответственные абоненты поступают вопреки закону и самовольно подключаются к газовой сети, а также вмешиваются в работу счётчиков газа. На что надеются эти люди непонятно, ведь самовольное подключение и вмешательство в работу счётчика невозможно скрыть, и газовые службы всегда эти факты обнаружат. А наказание будет весьма ощутимым. Оно может обернуться реальным уголовным сроком. С начала 2020 года компанией «Газпром межрегионгаз Омск» выявлено 12 случаев вмешательства в работу прибора учета газа и 7 несанкционированных подключений. Суммарно доначисления абонентам за незаконное потребление газа составили 1,3 млн руб.

- Потребление газа осуществляется только на основании договора поставки, заключённого с компанией «Газпром межрегионгаз Омск». За несанкционированное пользование газом предусмотрены административные штрафы и уголовная ответственность, возмещение расходов за проведение работ по ликвидации незаконного подключения, - рассказывает начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Лизунов. – Газоснабжение такого объекта прекращается и нарушитель полностью оплачивает незаконно потребленный газ исходя из мощности газового оборудования за 3 месяца его круглосуточной работы. Если мощность оборудования определить невозможно, то доначисление размера платы осуществляется исходя из норматива потребления газа с повышающим коэффициентом 10. К примеру, трехмесячное начисление за пользование газовой плитой может составить более 25000 руб., отопительным котлом более 40000 руб. Приостанавливая газоснабжение, «Газпром межрегионгаз Омск» обращается в правоохранительные органы с заявлением о привлечении нарушителя к административной или уголовной ответственности.

За первичное несанкционированное подключение к газопроводам законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей, а в случае выявления повторного нелегального подключения – штраф до 80 000 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Помните, что несанкционированное подключение к системе газопроводов несёт угрозу безопасности жизни и здоровью людей!

Поврежденное стекло табло, разбитый корпус, нарушение целостности пломбы, вмешательство в счетный механизм счётчика газа являются основанием для газоснабжающей организации, чтобы считать его показания недостоверными. Значит, и начисления за газ будут пересчитаны. Так, например, в январе этого года в Омском районе контролером был выявлен случай повреждения корпуса прибора учёта. Начисления этому абоненту составили 480 000 рублей, сумма была взыскана в судебном порядке.

Не допускайте постороннего вмешательства в работу счетчика. При обнаружении неисправности прибора учёта незамедлительно сообщите об этом поставщику газа. Если неисправность счетчика или повреждение пломб будет выявлено контролером, то объем потребленного газа будет определен в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, но не более чем за 6 месяцев.

КСТАТИ

Передавать показания счётчика газа следует до 20 числа текущего месяца, это можно делать любым удобным способом: на сайте компании: www.omskregiongaz.ru через сервис «Передача показаний» или «Личный кабинет», по электронной почте абонентного участка, указанной в квитанции, на единый номер: +7(3812) 70-48-70 (добавочный 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер: +7(958)854-42-08 формат сообщения – ХХХХХХ [пробел] YYYY, где ХХХХХХ - номер лицевого счета, YYYY - целая часть показания счетчика.

ВАЖНО

Платить за газ нужно до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Сделать это можно следующими способами: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Оплата газа» (без регистрации) или «Личный кабинет», через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), во всех отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».

Передавайте достоверные показания счётчика и платите за газ своевременно.

Не копите долги!