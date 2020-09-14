Омичи смогут получить поддержку по социальным контрактам

Омская область стала одним из 23 российских регионов, где действует программа социальных контрактов для поддержки населения. На нее могут рассчитывать одинокие люди или, наоборот, многодетные семьи. Главное условие - доход на человека должен быть ниже прожиточного минимума, установленного на уровне 11101 руб.

Большая и дружная семья Майснер из поселка Ачаир уже воспользовалась субсидией. На полученные деньги купили корову. А недавно всеобщая любимица по кличке Красуля родила теленка Малыша. Чтобы ему не было скучно, Майснеры купили еще одного.

- Мы переехали в Омскую область из Казахстана в 2016 году по программе «Соотечественники», - говорит глава семейства Адам Майснер. - Построили дом. Уже здесь родился наш пятый сын. Нам рассказали о социальных контрактах. Помогли быстро оформить все документы. Сложностей не было. И вот мы смогли приобрести корову, это для нас большая помощь. Покупать молоко за деньги для нас очень дорого. А сейчас из всех расходов только незначительные затраты на корма, которые полностью себя окупают. Всю продукцию, которая остается, мы продаем. Иногда меняем молоко на корма, соседи хорошо все разбирают.

Светлана Исламова из села Красноярка мечтала создать свое дело с 2016 года. В 2018-м решилась открыть парикмахерскую. Сначала работала в арендованном бытовом помещении, где зимой было холодно. С поддержкой государства смогла построить собственное здание - небольшое, но уютное.

- Начинала как самоучка, потом прошла курсы, - рассказывает Светлана. - По социальному контракту я получила 44 тысячи рублей. Там необходимым условием были первоначальные собственные вложения. Я оформила ИП, начала строительство и получила субсидию. Эти средства вложила в помещение. Деньги, которые я получила по контракту, мне очень помогли. Без них я бы все это не осилила.

В регионе заключено уже 169 таких контрактов. До конца года к ним добавится еще не менее 140. А в 2021-м планируется заключить более 4 тысяч социальных контрактов. На эти цели будет дополнительно выделено 379 млн рублей из федерального бюджета. На развитие собственного дела сумма социального контракта вырастет в пять раз - с 50 до 250 тысяч.

Кроме того, согласно постановлению премьер-министра Михаила Мишустина, будет скорректировано сразу несколько пунктов. Теперь средства, полученные по социальному контракту, можно будет потратить на подготовку детей к школе, курсы переобучения или частично погасить аренду.

Официально

С 2021 года значительно увеличивается сумма социальных контрактов

Начальник отдела нестационарных форм социального обслуживания Министерства труда и социального развития Омской области Татьяна Негрова:

- Социальный контракт - это договор о взаимных обязательствах, который заключается между малоимущей семьей и территориальным органом. Последний выплачивает определенную сумму, а семья обязуется выполнить ряд мероприятий, которые прописаны в программе социальной адаптации. Более 90 % социальных контрактов идут на ведение подсобного хозяйства. Со следующего года значительно увеличивается сумма, на которую заключаются контракты. Причем существенная доля софинансирования запланирована из федерального бюджета.