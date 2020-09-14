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Стало известно, каким будет кинотеатр «Маяковский» после реконструкции

Архитекторы предлагают обновить здание, сохранив его узнаваемые черты
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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От старого здания может остаться только Триумфальная арка перед входом. Фото: Instagram Алексея Вязьминова

От старого здания может остаться только Триумфальная арка перед входом. Фото: Instagram Алексея Вязьминова

О возможности реконструкции кинотеатра "Маяковский", который находится на центральной площади Омска напротив Успенского собора, говорили уже давно. Здание, выполненное в классическом стиле, успело стать одной из визитных карточек города.

В своем Instagram новой концепцией здания кинотеатра поделился архитектор Алексей Вязьминов. Он опубликовал несколько изображений, разработанной им совместно с коллегами из мастерской "А+А", концепции.

- Мы оставили узнаваемый символ старой постройки, как Триумфальную арку. Сохранив её и оторвав от здания. Сохранив узнаваемый абрис, - поделился планами в комментариях архитектор.

Действительно, на чертежах видно, что перед входом в здание есть арка, похожая на фасад кинотеатра сегодня. В целом же здание будет примерно такой же формы, но использование стеклянных элементов сделает его более легким.

Помимо здания, реконструкция затронет и площадь перед ним. Фото: Instagram Алексея Вязьминова

Помимо здания, реконструкция затронет и площадь перед ним. Фото: Instagram Алексея Вязьминова

В новом проекте предусмотрели также отрытую террасу для летнего кафе с видом на центральную улицу. А на месте круглой клумбы на площади пред входом хотят установить фонтан, тоже выдержанный в достаточно классическом стиле, чтобы поддержать композицию с Триумфальной аркой.

В новом здании появится уютная терраса для летнего кафе. Фото: Instagram Алексея Вязьминова

В новом здании появится уютная терраса для летнего кафе. Фото: Instagram Алексея Вязьминова

Омичи, правда, возможное преображение кинотеатра Маяковский восприняли скорее негативно.

- В этом месте напротив храма и рядом с другими домами старыми и сделанными под старину, сляпать такое? Вы серьезно? - вопрошают в комментариях омичи.

Многие считают, что достаточно будет просто капитально отремонтировать здание, сохранив его внешний вид таким, какой он есть сейчас.

- Чем, на ваш взгляд, предложенное вами решение превосходит существующий объект по эстетическим качествам? - недоумевают в комментариях горожане.

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