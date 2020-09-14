Стало известно, каким будет кинотеатр «Маяковский» после реконструкции

От старого здания может остаться только Триумфальная арка перед входом. Фото: Instagram Алексея Вязьминова
О возможности реконструкции кинотеатра "Маяковский", который находится на центральной площади Омска напротив Успенского собора, говорили уже давно. Здание, выполненное в классическом стиле, успело стать одной из визитных карточек города.
В своем Instagram новой концепцией здания кинотеатра поделился архитектор Алексей Вязьминов. Он опубликовал несколько изображений, разработанной им совместно с коллегами из мастерской "А+А", концепции.
- Мы оставили узнаваемый символ старой постройки, как Триумфальную арку. Сохранив её и оторвав от здания. Сохранив узнаваемый абрис, - поделился планами в комментариях архитектор.
Действительно, на чертежах видно, что перед входом в здание есть арка, похожая на фасад кинотеатра сегодня. В целом же здание будет примерно такой же формы, но использование стеклянных элементов сделает его более легким.
Помимо здания, реконструкция затронет и площадь перед ним. Фото: Instagram Алексея Вязьминова
В новом проекте предусмотрели также отрытую террасу для летнего кафе с видом на центральную улицу. А на месте круглой клумбы на площади пред входом хотят установить фонтан, тоже выдержанный в достаточно классическом стиле, чтобы поддержать композицию с Триумфальной аркой.
В новом здании появится уютная терраса для летнего кафе. Фото: Instagram Алексея Вязьминова
Омичи, правда, возможное преображение кинотеатра Маяковский восприняли скорее негативно.
- В этом месте напротив храма и рядом с другими домами старыми и сделанными под старину, сляпать такое? Вы серьезно? - вопрошают в комментариях омичи.
Многие считают, что достаточно будет просто капитально отремонтировать здание, сохранив его внешний вид таким, какой он есть сейчас.
- Чем, на ваш взгляд, предложенное вами решение превосходит существующий объект по эстетическим качествам? - недоумевают в комментариях горожане.