Перевозчик объяснил, почему ушел с маршрута №411 в Омске

Из-за отмены маршрута жители целого поселка не могут добраться до работы и домой. Фото: Веселовская Анна

Перевозчик на маршруте №411 в Омске, который соединял поселок Светлый и торговый центр Мега на Левом берегу оказался без перевозчика. 8 сентября перевозчик принял решение отказаться от работы на нем. Теперь из поселка Светлый ходит всего один маршрут общественного транспорта, маршрутка №31Н.

Как сообщали в департаменте транспорта, по утрам в поселок заходят два автобуса №33 и №69, а в остальное время омичам приходится рассчитывать только на маршрутку. Особенные трудности это вызывает в вечерние часы пик, когда всем нужно возвращаться домой.

Анастасия Дроздова, предприниматель, чьи машины обслуживали 411 маршрут, рассказала, почему решила уйти. По словам женщины, маршрут был не самым рентабельным, но самоокупаемым, пока не началась пандемия коронавируса.

– До марта 2020 года этот маршрут был самоокупаемым. Пассажиропоток из поселка Светлого очень неравномерный: небольшой пик в утренние и вечерние часы. Все остальное время автобусы ходят полупустые, - рассказала Дроздова сайту "Омские перевозчики". - С пассажирами «Меги» пик перевозок приходился на выходные дни, а в связи с карантинными мерами (когда «Мега» закрылась) вообще не стало пассажиров.

Это и стало основной причиной, по которой женщина решилась отказаться от маршрута 411. По словам предпринимателя, она пыталась исправить ситуацию и договориться с департаментом транспорта об изменении схемы движения маршрута, чтобы в период самоизоляции он мог работать и хотя бы выходить на самоокупаемость. Перевозчик предлагала соединить поселок Светлый с центром, чтобы он не заканчивался на "Меге", но чиновники предложение не приняли.

- На все наши просьбы департамент отвечал отказом. Поэтому, получив за последние полгода на этом маршруте одни убытки и не получив поддержки от департамента транспорта, мы приняли решение добровольно отказаться от этого маршрута, – сказала Дроздова. – Вместе с тем мы понимаем, что часть пассажиров в поселке Светлом осталась без общественного транспорта. Мы готовы вернуться на маршрут, но в том случае, если департамент транспорта пойдет нам навстречу и конструктивно рассмотрит наши предложения по изменению схемы маршрута.

Дальнейшая судьба 411 маршрута пока не известна. Будут ли обсуждать спорные вопросы со старым перевозчиком или объявят аукцион для поиска нового, решат в департаменте транспорта.