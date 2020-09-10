На севере Омской области детям приходится пробираться в школу через бурьян и колдобины

Фото: «Тара 360»

Жители Тары показали, как их дети вынуждены добираться в школу. Несмотря на то, что этот населенный пункт на севере Омской области носит название города, некоторые его улицы выглядят ужасающе.

– Уважаемая администрация города Тары, жители улиц 6-я и 7-я Новые и прилегающие к ним Линии, просят скосить траву на бывших тротуарах и сделать мосток через ров для водоотведения. Так как в сырую погоду дорога не пригодна для пешего передвижения, – просят подписчики паблика «Тара 360».

– Когда будут средства на создание тротуаров к школам №№ 2, 4, 5 и 12 города Тары? Зачем директор школы № 5 Баканова снова идет в депутаты, если не может даже «пробить» тротуар к своей школе – дети в распутицу ходят по обочинам улицы Транспортной. Улицы, где существует интенсивный трафик движения и помимо школы есть детсад, центр творчества, детдом, спортплощадка и отделение ГИБДД, – задается вопросом автор поста.

Также люди жалуются, что проблема не решается десятилетиями, и путь к знаниям остается в прямом смысле тернистым уже для нескольких поколений жителей Тары.