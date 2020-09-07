Что делать, если вы заблудились в лесу в Омской области

Одеваться, как человек на фото точно не стоит. Камуфляж в лесу не виден уже за три метра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области с приходом прохладной и дождливой погоды начался сезон тихой охоты. Все больше неподготовленных людей отправляются за грибами и не всегда могут выбраться из леса самостоятельно.

Сейчас практически вся область следит за поисками 74-летней Надежды Рамошиной. Пожилую женщину уже пятые сутки ищут в тайге возле села Рязаны Муромцевского района. Счет идет на часы: по ночам температура воздуха опускается до +5 градусов, а пропавшая была легко одета. Кроме того, в этих местах водятся дикие животные, в том числе медведи.

К месту съезжаются все больше людей, готовых помочь. Однако пока поиски не дали никаких результатов.

"Комсомолка" совместно региональным ГУ МЧС подготовила инструкцию, что делать, если вы заблудили в лесу. Спойлер: немедленно звонить в МЧС.

О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОЗАБОТИТЬСЯ ПЕРЕД ПОХОДОМ В ЛЕС

Перед выходом обязательно предупредите родных. Скажите, куда идете и назовите примерное время возвращения. Помните, что не следует уходить в лес одному и тем более - отпускать туда детей без присмотра.

С собой необходимо иметь заряженный телефон, фонарик, наручные часы, навигатор или компас, спички и обязательно питьевую воду.

Если вы едете в лес на машине, подумайте, хватит ли вам бензина, чтобы проехать до места и обратно. Зарядите аккумулятор. Одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не заметить и с трех метров. Предпочтительнее оранжевые, красные и белые цвета, они не сливаются с общим фоном леса и их видно издалека. Хорошо наклеить на одежду светоотражающие рисунки или наклейки.

Нельзя забывать и о том, что даже поход за грибами - это серьезная физическая нагрузка для неподготовленных городских жителей. В лесу человеку может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, они могут обостриться. Поэтому без необходимых медикаментов в лес отправляться нельзя.

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ В ЛЕСУ

Немедленно свяжитесь со специалистами МЧС по телефону 101 (звонок бесплатный). Также без промедления надо поступать, если пропал ваш родственник.

Не паникуйте, остановитесь, осмотритесь вокруг. Прислушайтесь и выходите на звуки и шум. Работающий трактор слышно за три-четыре км, собачий лай - за два-три, а проходящий поезд вы услышите за 10 км.

Если вы точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте. Разведите костер, зовите на помощь. По дыму человека найти легко.

Поисковики из "Лиза Алерт" также дают дельные советы, как поступать в такой экстремальной ситуации.

Они советуют оставаться на месте, если несмотря ни на что вы не можете понять, где находитесь. Лучше выбраться на открытое пространство и там ждать помощи. Во возможности берегите силы, разведите костер.

Обозначьте себя на месте. Для этого можно соорудить какие-то опознавательные знаки - например, кресты из веток.

Откликайтесь шумом на шум. Если слышите, что вас зовут, стучите палкой о дерево. Такой звук распространяется на дальние расстояния.