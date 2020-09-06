В Омске открывавшийся несколько раз после ремонта бульвар Мартынова снова закрыли

Фото: «Омск Live»

В центре Омска продолжается эпопея с «благоустройством» бульвара Мартынова. На реконструкцию этого общественного пространства, которая шла два года, потратили 43 млн рублей. Его несколько раз торжественно открывали, потом закрывали снова.

Так, в сентябре прошлого года, когда, по идее, объект уже должны были полностью сдать, только что отремонтированный бульвар ушел под воду после первого же дождя. Оказалось, что рабочие не успели сделать ливневую канализацию.

Сразу после реконструкции бульвар Мартынова ушел под воду.

Этот недочет исправили. Но главной головной болью мэрии, которая выступает заказчиком работ, стали дорожки. Покрытие там меняли уже несколько раз, но оно приходит в негодность буквально через неделю.

Вот, как это пространство выглядело на рисунках проектировщиков.

Фото: мэрия Омска

А вот такую картину омичи наблюдают в реальности уже второй год подряд.

Фото: «Омск Live»

По какой-то неведомой причине аллею Литераторов, где очень активный пешеходный трафик решили вымостить террасной доской из пластика. Хрупкий материал просто не рассчитан на такие серьезные нагрузки, и все тротуары сейчас представляют собой минное поле из сколов, ям и выбоин.

Подрядчики сетуют, что дорожки разламывают дети на скейтах и роликах. Опять же непонятно, почему возможность того, что в любимом месте отдыха горожан кто-то захочет покататься, не учили. Судя по проекту, тротуары предназначались исключительно как декоративный элемент, на который можно любоваться только со стороны, раз они не выдерживают даже веса ребенка.

Собственно сейчас так и получилось. По тротуарам на бульваре Мартынова теперь, видимо, как и по газонам ходить запрещается. Соответствующие таблички с предупреждениями уже везде расставлены.

Фото: «Омск Live»

Впрочем, в горадминистрации уже комментировали ранее эту ситуацию и заверяли, что обяжут подрядчика переделать все за свой счет и уже другими, более прочными материалами. Правда, теперь, судя по информации на табличках на то, чтобы довести объект до ума, город будет тратить свои деньги. Менять разрушенную плитку на нормальную будет муниципальное «Управление по благоустройству и дорожному хозяйству». Когда именно работы завершатся или хотя бы начнутся, не уточняется.

ОФИЦИАЛЬНО:

– На данном объекте подрядчиком выполнения работ по второму этапу благоустройства выступает коммерческая компания ООО «Домострой». Данная организация уже неоднократно восстанавливала поломанные террасные доски и сцену, меняла светильники, – прокомментировали ситуацию в мэрии Омска. – Департамент городского хозяйства совместно с подрядчиком рассматривают другие материалы для оформления пешеходных связей бульвара, так как эти террасные доски не выдерживают нагрузку и воздействие пешеходов, велосипедистов и скейтеров. Отметим, что все работы и конструктивные элементы находятся на гарантийном обслуживании у подрядчиков три года после сдачи объектов в эксплуатацию.