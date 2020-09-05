В Омске директор частного садика скрылась с предоплатой от родителей за полгода

До недавнего времени о сети детских садов "Карапузик" и ее основательнице Елене Маркус были только положительные отзывы.

47-летняя Елена Маркус в Омске на слуху с 2014 года. Первая выпускница школы социального предпринимательства открыла в городе сеть частных детсадов «Карапузик». На развитие бизнеса женщина получила субсидию от государства. О «Карапузиках» писали газеты и рассказывали местные телеканалы. В интернете о садиках – только положительные отзывы. Поэтому новость, что в отношении предпринимательницы начали проверки региональные УМВД и Следственный комитет, стала для многих полной неожиданностью.

По предварительным данным, Маркус собрала с родителей своих воспитанников предоплату сразу за полгода, сделав им за это существенную скидку – с 12 до 9 тысяч за месяц нахождения малыша в саду. Потом начался карантин из-за коронавируса, и это серьезно подкосило бизнес Елены. Когда дошкольным заведениям разрешили работать, родители начали интересоваться, скоро ли откроются «Карапузики». Директор сначала сослалась на серьезные проблемы со здоровьем, а потом и вовсе перестала выходить на связь. При этом она задолжала зарплату за несколько месяцев и своим сотрудникам.

Елена Маркус посетовала, что ее бизнес не пережил остановки работы из-за пандемии. Фото: vk.com

– В отделах полиции № 7 и № 8 УМВД России по городу Омску зарегистрировано 11 заявлений в отношении директора частного детского сада «Карапузик», здания которого расположены на ул. Химиков и 50 лет Профсоюзов. 4 из них – от работников учреждения по фактам невыплаты заработной платы – направлены в Следственный комитет по подведомственности, – рассказали в пресс-службе региональной полиции. – Остальные 7 заявлений поступили от родителей воспитанников детского сада. Руководитель от родителей скрывается, на телефонные звонки не отвечает, на связь не выходит. Суммы причиненного ущерба варьируются от 7 до 60 тысяч рублей. Участковые проводят проверку по данным обращениям, опрашивают заявителей и персонал воспитательного учреждения.

Накануне Елену Маркус задержали в одном из супермаркетов. Женщина посетовала, что ее бизнес не пережил остановки работы из-за пандемии. Также она рассказала, что не имела злого умысла кого-то обманывать, просто не смогла рассчитать свои финансовые возможности и пообещала вернуть всем долги, как только сможет.