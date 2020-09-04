«Меня Омск ждет»: в город с проверкой собирается приехать глава Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора инициировала проверку крупных предприятий и сама собирается приехать в город. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После сильнейших выбросов в атмосферу, которые накрыли Омск в ночь с 5 на 6 августа омичи возмутились такому безответственному отношению властей к экологии. Резкий запах газа чувствовался на протяжении всей ночи и еще несколько дней после.

- Нетипичность ситуации в том, что обычно жалобы начинаются как раз из Нефтяников. А сегодня первые обращения пошли с Центрального, Ленинского и Кировского округов. И только утром начали жаловаться жители Николаевки и окрестностей. Это говорит о том, что источник с признаками сероводорода мощный и высокий. Абсолютно точно это идет от предприятия федерального надзора. Минприроды администрирует работу Росприроднадзора. Мы уже определили, какие источники могли быть причастны к выбросам, - говорил о ситуации министр экологии Омской области Илья Лобов.

Несмотря на заявления министра о том, что круг подозреваемых определен, тогда найти конкретный источник выбросов, которые стали причиной недомогания у жителей всех районов Омска, так и не смогли.

После этого стало известно о том, что Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова инициировала проверку крупных предприятий Омска. В зону внимания ведомства попали 7 омский предприятий, контролируемых федералами: "Омский Каучук", ТГК-11, "Первая грузовая компания", "Омсктрансмаш", "Газпромнефть - ОНПЗ", "Омсктехуглерод", "Омскшина". Результаты проверки должны представить правительству до 30 декабря, значит сами мероприятия проведут в осенний период.

Видимо, чтобы в них поучаствовать, Светлана Радионова планирует приехать в Омск. Об этом чиновница сообщила в своем Instagram, когда делилась планами работы подписчиками.

- Меня Омск ждет. Там проверки начинаются, - написала Радионова.

О рабочих планах в комментариях рассказала Светлана Радионова. Фото: Instagram Светлан Радионовой

Пока не известно, доберется ли глава Росприроднадзора до Омска. В этом может помешать ситуация с коронавирусом. В нашем регионе статистика заболеваемости пока идет на спад, но возможности второй волны не исключает омский министр здравоохранения Ирина Солдатова. О точных датах проведения федеральных проверок на предприятиях пока тоже ничего не известно.