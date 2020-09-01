Тратим деньги с умом, или Как экономить грамотно

Ведь современному школьнику нужны не только портфель с канцелярскими принадлежностями и одежда, но и более дорогостоящие покупки, как например, компьютер. Разбираемся, как купить все необходимое и даже сэкономить в итоге.

Пресловутые скидки в магазинах, всевозможные акции, накопительные баллы и купоны – это замечательно, но много на этом не сэкономить. У современного покупателя есть возможность не только воспользоваться обещанными скидками, но и получить при этом банковский кешбэк, позволяющий существенно сэкономить на покупках. Такие карты действительно выгодны.

Экономим грамотно

Кешбэк в переводе с английского означает возврат денег. Попросту это возврат определенного процента от стоимости товара. К примеру, вы купили ребенку портфель за 2000 рублей. Имея карту с кешбэком, вы получаете на нее обратно определенный банком процент от стоимости товара. Кешбэк может выплачиваться как в деньгах, так и в бонусах. Сами понимаете, чем больше вы совершаете покупок с использованием карты, тем больше бонусов будет начислено на нее. Поскольку мы все ежедневно совершаем покупки, карта с кешбэком будет интересна абсолютно любому человеку. Согласитесь, шоппинг порадует вдвойне, если хоть какая-то часть потраченных при покупке денег вернется. И это не уловка банков, а часть комиссионного дохода, которым банк делится с пользователями платежных карт. К слову, разные банки предлагают карты с кешбэками на разных условиях. И тут дело за малым: выбрать банк с более выгодными условиями. Росбанк предлагает клиентам карту #МожноВСЁ, которая позволяет владельцу самостоятельно выбрать программу поощрений: travel-бонусы или повышенный кешбэк по выбранным категориям.

Деньги любят счет

Конечно же, размер и способ начисления кешбэка зависит от программы лояльности вашего банка. Вкратце схема возврата такова: клиент оплачивает товар или услугу, оплата фиксируется и проверяется банком, выплата кешбэка производится в конце месяца. Расскажем на примере карты #МожноВСЁ Росбанка, предлагающей 11 категорий для начисления повышенного кешбэка: «автолюбителям», «родителям», «аптеки», «геймерам», «кафе и рестораны», «красота», «отдых и развлечения», «цветы», «дьюти фри», «такси и городской транспорт», «товары для дома». В зависимости от типа платежной карты владелец может выбрать до трех категорий для начисления повышенного кешбэка и вернуть до 10% потраченных средств, 1% начисляется на все остальные покупки. По итогам месяца можно получить до 5 тысяч рублей. К примеру, вы планируете собрать детей в школу. Перед совершением крупных покупок вы можете выбрать категорию для повышенного кешбэка (в данном случае — «Родителям»), купить все необходимое и по завершении расчетного месяца вернуть до 10% стоимости приобретенных товаров. И главное, кэшбэк возвращается реальными деньгами, которые можно потратить на все, что угодно.

Доверяя — проверяй

Каждый банк отслеживает операции, проводимые с помощью пластиковой карты, по специальным МСС кодам, которые позволяют определить, на какую категорию товаров клиент потратил деньги: на продукты, одежду или лекарства, а затем начислить бонусные баллы. Хотите лично убедиться, что все начислено верно? У клиентов Росбанка есть такая возможность самостоятельно проверять МСС код на сайте mcc-codes.ru. В разделе «карты» выбираете #МожноВСЁ от Росбанка и сверяете код покупки с указанными категориями. Сам код можно увидеть в деталях совершенной платежной операции в интернет-банке.

Лучше больше, или Максимальная выгода

Для среднестатистического клиента банка кэшбэк является выгодным дополнением к карте. А что если выгода может быть максимальной? Сейчас, когда большинство родителей готовят детей к новому учебному году, Росбанк решил поддержать своих клиентов. До 30 сентября повышенный кешбэк 25% на детские товары начисляется за каждую транзакцию в категории «Лучшее детям — 25%», к которой относятся такие товары, как детская одежда, школьные принадлежности и канцтовары, игрушки, игры и принадлежности для хобби и творчества.

Дополнительная прибыль

Тратите не все, и на карте всегда остаются честно заработанные? Получите дополнительную прибыль - откройте к карте сберегательный #МожноВСЁ и получайте до 7% на остаток.

К слову, в Росбанке клиент может выбрать категорию пакета, в который входит карта: классический, золотой, или премиальный. К примеру, для самых взыскательных клиентов, владельцев пакета «Премиальный», доступны основная и дополнительные карты, индивидуальный обменный курс, выгодные инвестиционные программы, общение с личным финансовым менеджером, консьерж-сервис, до 7 счетов в разных валютах, бесплатное снятие наличных во всех банкоматах мира, страховки путешественника для всей семьи и многое другое.

Плюсы кредитной карты

Собрали школьников к учебному году и все потратили, а обещанный компьютер так и остался мечтой детей? Не беда. Кредитная карта при грамотном использовании может стать удобным «запасным кошельком». Главное преимущество — это наличие льготного периода, который позволяет пользоваться кредитными средствами без выплаты процентов. Так, вы можете не откладывать приобретение необходимых вещей, а закрыв задолженность в течение льготного периода, ничего не переплатите сверх стоимости ваших покупок. Беспроцентный период кредитной карты #МожноВСЁ Росбанка составляет до 62 дней. Кроме того, как и аналогичная дебетовая, она дает возможность вернуть часть потраченных средств в виде кешбэка или travel-бонусов.

Это лето подошло к концу, но вы не успеете оглянуться, как закончится учебный год и в каждой семье встанет вопрос, куда, а главное на что ехать в отпуск. Любители путешествовать знают, что на отдых лучше начинать копить заблаговременно, тем более если поездка планируется вместе с детьми. И здесь вам поможет карта Росбанка. Для этого достаточно переключиться в личном кабинете с кешбэка на travel-бонусы. Менять выбранную категорию повышенного кешбэка или направление бонусной программы можно один раз в месяц. Travel-бонусы начисляются за каждые потраченные 100 рублей, в зависимости от общей суммы покупок в месяц. Так, если владелец карты тратит до 40 тыс. рублей, ему будет начислено по одному бонусу за каждые 100 рублей. Один бонус равен одному рублю. Максимальные пять бонусов держатель карты получит за траты на сумму от 100 до 300 тыс. рублей в месяц. Воспользоваться накопленными баллами можно в приложении ПАО РОСБАНКА при помощи сервиса One Two Trip, оплатив билет или гостиницу полностью, или частично. Отпуск не за горами

Оформляем карту

Разобрались и решили тратить деньги с умом и экономить грамотно? Карту #МожноВСЁ можно заказать на сайте Росбанка без визита в офис и оформить ее бесплатную доставку. Омск (а также населенные пункты в радиусе 90 км) входит в перечень городов прямой доставки карты по заданному адресу.

Кроме того, у клиентов Росбанка есть возможность обойтись без пластика и самостоятельно за пару минут оформить себе цифровую карту. Она является виртуальной, но с полным набором характеристик, соответствующих именному пластику выбранной категории. Отсутствие физического носителя защищает карту от потери или копирования скиммером. Если же мобильным телефоном клиента завладеют мошенники, доступ к карте защищен основным доступом к телефону – паролем, Touch ID или Face ID. А платежи через мобильные платежные сервисы вместо данных карт мгновенно передают продавцу зашифрованный ключ, из которого невозможно получить информацию о карте. Клиент может оплачивать покупки в интернет-магазинах и снимать наличные в банкоматах после добавления карты в Google Pay / Apple Pay.

Все подробности по телефону: 8 800 200 54 34

Или на сайте: www.rosbank.ru

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