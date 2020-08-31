Уважаемые жители города Омска и Омской области!

Сообщаем Вам о заболевании кур-несушек на Иртышской птицефабрике гриппом птиц. Никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций, которые отрицательно влияют на деятельность компании. Причиной заражения является не зависящий от человека природный фактор.

Принято решение временно приостановить производство яйца куриного, провести весь комплекс предусмотренных законодательством санитарно-ветеринарных мероприятий.

Мы искренне благодарим Вас за добрые слова поддержки и сочувствия в наш адрес.

Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки выйти на прежний режим производства качественной и безопасной продукции.

Коллектив ЗАО «Иртышское».