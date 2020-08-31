Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Уважаемые жители города Омска и Омской области!

Иртышская птицефабрика в лице руководства и всего коллектива предприятия приносит свои извинения за доставленные неудобства потребителям нашей продукции.
Комментарии (3)Комментарии (3)

Сообщаем Вам о заболевании кур-несушек на Иртышской птицефабрике гриппом птиц. Никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций, которые отрицательно влияют на деятельность компании. Причиной заражения является не зависящий от человека природный фактор.

Принято решение временно приостановить производство яйца куриного, провести весь комплекс предусмотренных законодательством санитарно-ветеринарных мероприятий.

Мы искренне благодарим Вас за добрые слова поддержки и сочувствия в наш адрес.

Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки выйти на прежний режим производства качественной и безопасной продукции.

Коллектив ЗАО «Иртышское».

Новости компаний ОмскаИнтересное

Рекомендуемые