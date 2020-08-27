«Ростелеком» и «Комсомольская правда в Омске» наградили победителей конкурса «Мой любимый карапуз»

Более 50 омичей поделились фотографиями своих малышей, в разные годы участвовавших в празднике «Карапузы, на старт!»: веселом семейном мероприятии по ползанию детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, которое «Комсомольская правда» проводит 17 лет подряд.

«Наша компания не первый год сотрудничает с издательским домом “Комсомольская правда в Омске”. В этом году мы так же планировали помочь в организации забега, но в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе было принято решение отложить мероприятие. Чтобы не скучать и поднять настроение участникам и подписчикам, мы в социальных сетях провели фотоконкурс. Поздравляю с победой!», — комментирует директор Омского филиала ПАО «Ростелеком» Эдуард Серобабин.

По правилам конкурса необходимо было подписаться на официальные страницы «Комсомольской правды» и «Ростелекома» в социальной сети «ВКонтакте», выложить в специальный альбом фотографию малыша с любого чемпионата «Карапузы, на старт!» прошлых лет. Под фото нужно было подписать имя, фамилию ребенка, год, в котором малыш участвовал в конкурсе, а также оставить короткое описание.

В течение прошлой недели «Ростелеком» и «Комсомольская правда» вручали призы победителям. Первое место заняла Елена Меденкова (фотография ее малыша набрала 1384 голоса). Второе место — Екатерина Яничкина (1305 голосов). Третье — Анна Панкрушина (1223 голоса), четвертое — Ксения Матюхина (1008 голосов). Победителям достался фирменный внешний жесткий диск, зарядное устройство, термостакан и беспроводная мышь.

Подробные итоги розыгрыша — в пабликах «Комсомольской правды» во «ВКонтакте» и в Instagram.