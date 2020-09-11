На видео попала экстренная эвакуация из «Каскада» в Омске

Площадь возле супермаркета оцепили. Фото: Анна МИКУЛА

Очень странным способом неизвестные шутники, видимо, решили отметить 19-ю годовщину самого страшного теракта в истории человечества. Напомним, 11 сентября 2001 года были взорваны башни-близнецы в Нью-Йорке, погибли почти 3 тысячи человек.

Вечером 11 сентября 2020 года в Омске некий аноним сообщил о минировании торгово-офисного центра «Каскад». Примерно в 20.20 в высотном здании, прилегающем к магазинам, сработала сигнализация. Минут через десять ее отключили, а ближе к 9 вечера во все двери начал стучать запыхавшийся охранник:

– Вы чего сидите! – негодовал мужчина. – Бомбу в здании кто-то заложил. Бросайте все и выбегайте. Нас и так наругали, что супермаркет медленно вывели, а за высотку вообще влетит, наверное...

– А когда хоть можно будет вернуться за вещами? – интересуемся у охранника.

– Да что вы, какие вещи – люди в тапочках выбегали! Вон собаку привезли, сейчас пока все 13 этажей обнюхает. А я-то сегодня надеялся уйти домой в девять вечера, – горевал наш общительный сопровождающий, выводивший нас по лестнице.

На место приехало несколько экипажей Росгвардии. Фото: Анна МИКУЛА

Припозднившиеся сотрудники офисов из высотки выбегали прямо в тапочках. Фото: Анна МИКУЛА

Внизу выходивших из здания людей уже поджидали приехавшие росгвардейцы. Они оцепили всю площадь перед супермаркетом и разъясняли собравшимся, с какой стороны обходить «Каскад».

По всей вероятности, как и все предыдущие эвакуации, в этот раз тревога также оказалась ложной. Официальной информации на этот счет пока нет.