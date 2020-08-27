«Мы в предынфарктном состоянии!»: Главы омских кинотеатров рассказали о критическом положении

Если кинотеатрам не разрешат работать в ближайшее время, они просто закроются. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня пройдет заседание оперштаба по коронавирусу, где собираются обсудить отмену ограничений. Губернатор Омской области заявил, что на повестке будет вопрос открытия кафе без веранд, о котором неоднократно просили предприниматели, а также многих других предприятий. В их число попали и кинотеатры.

Сейчас все кинотеатры закрыты. Они не работают с марта. Никакие послабления за все время пандемии не коснулись этих заведений. Театрам разрешили репетиции.

Ранее о бедственном положении представители кинотеатров не заявляли, но теперь написали открытое письмо к губернатору Омской области Александру Буркову с просьбой позволить их заведениям открыться.

- Обращаемся к Вам потому, что ситуация в отрасли кинопоказа нашей области близка к критической точке. Если в ближайшее время нам не удастся осуществить меры по выводу кинотеатральной отрасли Омской области из инфарктного состояния, то с высокой долей вероятности город Омск и область может остаться без такого демократичного и любимого многими омичами вида отдыха, как кино, - тревожно начинают свое обращение кинопрокатчики.

Владельцы кинотеатров говорят, что простой длинной почти в полгода пагубно сказался на их бизнесе, многие уже накопили внушительные долги перед коммунальными службами и работниками. Личных средств для вложений у них просто не осталось, а никакой помощи от властей они не получили.

Также в письме директора кинотеатров утверждают, что несмотря на большое скопление людей в кинозалах, вероятность заразиться для посетителей там гораздо ниже, чем в каком-нибудь торговом центре или фитнес-зале. В кинозалах оборудована хорошая вентиляция, просторные помещения, есть возможность обеспечить социальную дистанцию и соблюсти другие правила Роспотребнадзора.

- Мы находимся в гораздо более тяжелом положении, нежели рестораны и кафе – возможности продавать кино на вынос не предусмотрено природой, - отмечают в письме.

Также ссылаются на опыт других регионов, в частности Москвы, где кинотеатры доступны для посещения уже месяц, и никаких отрицательных последствий этого не заметно. Представители отрасли рассчитывают на несколько громких премьер, которые состоятся в конце августа. Если зрители придут их посмотреть, это позволит существенно улучшить положения кинотеатров и, возможно, спасет кого-то от закрытия.

Общий тон письма действительно заставляет беспокоиться за судьбу омских кинотеатров. Вопросы их работы обсудят на ближайшем заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.