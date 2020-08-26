В Омске появилась красная туристическая линия, как в Екатеринбурге, Бостоне и Провиденсе

Фото: Дарья Молчанова («100 необычных мест Омска и Омской области»)

Омичей немного удивила красная линия, которая появилась недавно на тротуарах появилась на тротуарах центральных улиц. Горожане начали гадать в соцсетях, что же это такое. Среди версий – разделительная полоса для велосипедистов или и вовсе «ковидная» черта для соблюдения границ социальной дистанции. все оказалось куда интереснее.

Проект «Город говорит» придумали молодые омичи. И даже получили на его реализацию грант в 450 тысяч рублей. За основу взяли такие же туристические маршруты, которые уже существуют в Перми, Екатеринбурге, Бостоне, Провиденсе и Кадисе.

Так проект выглядит на карте. Фото: vk.com/omskredline

По замыслу омских авторов проекта, 25 достопримечательностей в самом центре будут соединены одной линией, двигаясь по которой, можно узнавать подробности об интересных местах города. Маршрут протяженностью в 8 км будет кольцевым. Кстати, пройти его можно самостоятельно, без гида. Вдоль линии расставят информационные таблички с QR-кодами, которые считываются со смартфона.

– С человеком будет разговаривать сам город. Все реплики от его лица, – рассказал «Комсомолке» автор идеи, глава молодежного парламента Омска Андрей Бем. – Проект подразумевает две части: аудио- и 3D-экскурсия. Последний вариант решили оформить необычно – вся информация к картинкам будет размещаться в спич-баблах, как в комиксах. При этом, например, побывать на 3D-экскурсии смогут даже люди из других городов. Приехав в гости, они уже будут знать, какие достопримечательности Омска хотели бы увидеть вживую.

В маршрут включили не только символы города Любочку, Степаныча и Городового, но и незаслуженно обойденные вниманием достопримечательности. Одна из них – здание ТЭЦ возле Выставочного сквера, построенное после революции. Наполнение проекта должно получиться профессиональным – им занимались специалисты Туристического информационного центра.