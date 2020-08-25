Беседки и тренажеры вместо разбитых тротуаров и ржавых качелей: Появились эскизы нового сквера в омском районе Порт-Артур

Фото: Администрация Ленинского округа

В ближайшее время в Омске начнут благоустраивать еще пять пространств – теперь не только в центре, как последние несколько лет, но и на окраинах. Как обычно территории для реконструкции выбрали сами омичи.

Среди них оказался и сквер в Порт-Артуре между улицей Моторной и Сибирским проспектом (включая участок вдоль улицы Гашека). Сейчас эта территория выглядит печально. Косметического ремонта – не говоря уже о полноценной реконструкции – здесь не было чуть ли со дня основания в 1977 году.

Сейчас местных жителей «радуют» только рассыпавшиеся практически в пыль дорожки, ржавые остовы качелей и хаотично разбросанные клумбы с полузасохшими цветами. Учитывая, что здесь это фактически единственное пространство для отдыха, его благоустройство просто необходимо.

Администрация Ленинского округа поделилась с «Комсомолкой» эскизами того, что планируют изменить. Пока это еще наброски, которые будут доводить до ума.

Авторы проекта, призванного преобразить территорию, при работе над ним ориентировались по большей части не на свои представления о прекрасном, а на запросы жителей этого района. Ведь все это делается в конечном счете для них.

Фото: Администрация Ленинского округа

Фото: Администрация Ленинского округа

Люди, по традиции, попросили поставить побольше лавочек и урн, а также высадить много зелени. Необходимо позаботиться и о нормальном освещении, чтобы гулять в этом месте стало безопасно даже по вечерам. Из других предложений – выделить отдельные зоны для спокойного отдыха, детских игр и занятий спортом.

От себя проектировщики добавили неизменную в последнее время перголу – по их замыслу, конструкция из деревянных перекладин расположится на одной из аллей.

Фото: Администрация Ленинского округа

Фото: Администрация Ленинского округа

Также появится просторная площадь, вымощенная плиткой. В ее центре высадят большую ель. И, видимо, здесь будут проводить новогодние праздники, наряжая это дерево.

А летом местные жители смогут приходить сюда поиграть в баскетбол или позаниматься на современных уличных тренажерах. Вдоль одной из дорожек установят единую деревянную скамью. Также появятся уютные беседки и необычные цветники. Цена вопроса пока не озвучивается.

Фото: Администрация Ленинского округа

Фото: Администрация Ленинского округа

Кстати, омичи все еще могут внести коррективы в этот проект. Своими рекомендации предлагают присылать по электронной почте: arh-lao@admomsk.ru или приносить лично в администрацию Ленинского округа по адресу: проспект К. Маркса, 62. Подробности можно узнать по телефону 40-14-71 (главный специалист отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Ленинского округа Яна Александровна Ланина).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Аэротруба, фудкорт, экотропа и уличные диваны с Wi-Fi: появились эскизы нового Зеленого острова в Омске

Уже в этом году в Омске планируют приступить к первому этапу работ на Зеленом острове. Парк, который не видел масштабного ремонта со дня открытия, устарел морально и физически и явно нуждается в преображении. Планы у авторов проекта реконструкции – а его разрабатывают омичи из «Центра компетенций по развитию городской среды» под руководством архитектора Андрея Сергеева – практически наполеоновские. Сбудется ли все намеченное, сейчас зависит исключительно от финансирования. (Далее...)

Появились эскизы будущей 15-километровой набережной в Омске

Уже известно о неких 11 пространствах, которые разместят вдоль набережной. На входе с двух сторон обещают сделать парки, в центре – в районе набережной Тухачевского – несколько пристаней. Там же собираются возвести отель. Для этого участок под строительство даже пришлось перевести из рекреационной зоны в деловую. (Далее...)