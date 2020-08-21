Прирастать будем Сибирью

Об этом на пресс-конференции рассказал вице-губернатор, министр труда и соцразвития Владимир Куприянов.

ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С 1 января этого года изменились критерии, по которым семья при рождении первого ребенка может рассчитывать на пособие. Если раньше это было 1,5 прожиточных минимума, то теперь — 2.

— В результате охват семей, которые могут воспользоваться этой мерой, увеличился с 45 до 75%, и таким образом более 11 тысяч родителей получили пособия на первого ребенка на общую сумму 750 млн рублей, а ежемесячная выплата составила 10 437 рублей, — сообщил Владимир Куприянов. Он подчеркнул, что меры поддержки семьям предоставляют не до полутора, а до трех лет. При этом в Омской области с апреля этого года действуют особые меры, благоприятствующие многодетным семьям. В апреле губернатор Александр Бурков подписал указ, согласно которому многодетные семьи получают финансовую помощь на третьего и каждого последующего ребенка. Ранее этим правом родители могли воспользоваться один раз. На сегодняшний день такой мерой поддержки в нашем регионе пользуются более 10 тысяч семей, которые получают в общей сложности более 716 тыс. рублей.

Неудивительно, что такие серьезные меры положительно повлияли на рождаемость. За последние 3 года количество многодетных семей в регионе увеличилось на 15%, а доля первых детей в структуре рождений в 2019 году по сравнению с предыдущим увеличилась на 1,4%.

— На 1,5 процентных пункта выросли доли третьих и последующих рождений в общем числе детей, появившихся на свет в регионе, — отметил Владимир Куприянов. — Сейчас таких ребятишек у нас более 26%. По данным на начало года, в регионе проживает более 30 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются более 100 тысяч детей или каждый 4-й ребенок. Тенденция увеличения числа многодетных семей сохраняется.

забота о стариках

Полным ходом, несмотря на пандемию, строится новый корпус Омского психоневрологического интерната. На сегодняшний день выполнено более половины строительных работ и уже идет внутренняя отделка помещений.

— Этот объект введут в эксплуатацию в 2021 году, и он будет в корне отличаться от тех, которые уже работают на территории нашей области, — пояснил Владимир Куприянов. — Здесь будет качественно более высокий уровень комфорта проживания: 3-этажное здание площадью более 12 тысяч кв. м будет включать в себя не только удобные блоки для круглосуточного проживания инвалидов, но еще и спортивный, культурно-досуговый, гостевой блоки, столовую на 300 посадочных мест.

На строительство этого объекта уже потрачено 278 млн рублей, и это чуть больше половины суммы. Для региона объект ценен и тем, что здесь трудятся омские строители, а это десятки рабочих мест и инвестиции в бюджет региона.

ученье — свет

Еще одно направление национального проекта «Демография», которое активно развивается в регионе, — профессиональное обучение. Из-за пандемии 3 месяца оно велось в дистанционном формате, а 400 человек вынуждены были даже приостановить занятия, поскольку практические уроки невозможно было провести на удаленке.

— С августа возобновились очные занятия, которые проходят с соблюдением всех санитарных требований, — сообщил Владимир Куприянов. — Таким образом, более 3000 безработных в этом году смогут освоить новую специальность, причем треть из них — люди предпенсионного возраста и женщины с детьми — будут обучаться за счет средств федерального и областного бюджетов. В этом году для этого выделено 23 млн рублей.

придут на помощь

Пандемия наложила отпечаток на все сферы жизни, в том числе и на проведение профосмотров и диспансеризацию, которые временно приостановлены. В прошлом году на создание мобильной службы Омская область получила 38 млн рублей и закупила 43 новых автомобиля. Несмотря на то что деятельность мобильных бригад сейчас не осуществляется из-за пандемии, машины не стоят без дела — их задействовали в доставке продуктовых наборов, которые были приобретены по распоряжению губернатора области Александра Буркова. Такую помощь получили 116 тысяч жителей региона.