В чудовищной аварии на трассе в Омской области погибла семья с ребенком

Страшная авария случилась на трассе в Калачинском районе. Фото: УМВД России по Омской области.

Трагедия случилась в воскресенье, 16 августа, в 16.45 в Калачинском районе на трассе Челябинск–Новосибирск.

По предварительным данным, из-за того, что 33-летний водитель грузовика «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию, он столкнулся с «Тойотой», которой управляла 38-летняя женщина.

От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где на нее наехала, практически смяв, другая фура марки «Даф», за рулем которой был 62-летний мужчина.

Фото: УМВД России по Омской области.

Фото: УМВД России по Омской области.

По всей вероятности, в «Тойоте» находилась семья. Все они – женщина-водитель, 37-летний мужчина и 9-летняя девочка – погибли на месте происшествия. У них не было ни одного шанса выжить в этой чудовищной аварии.

В пресс-службе УМВД России по Омской области уточнили, что полицейские уже начали проверку случившегося, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.