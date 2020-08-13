В Омске пытаются спасти старого породистого пса, которого выкинули, пожалев денег на его лечение

Гриша очень ждет настоящего хозяина. Фото: приют «Друг»

В молодости Гриша был настоящим красавцем. Но сейчас от большого и спокойного пса с крупной благородной головой остались лишь кожа да кости. И пронзительные добрые глаза. Когда преданный друг, живший с ними долгие годы, стал старым и заболел, прежние владельцы просто выкинули его на улицу. Там – истощенный и грязный – он и скитался, когда его встретили волонтеры.

Найденного ротвейлера привезли в омский приют «Друг». Хвостатый пенсионер был в настолько тяжелом состоянии, что даже не мог есть. Но несмотря на слабость, начинал бить хвостом по подстилке и застенчиво «улыбаться» каждому, кто обращал на него внимание – даже, когда ветеринар проводил пугающие и не слишком приятные процедуры. Самообладанию Гриши, как назвали его спасители, можно только позавидовать. Выяснилось, что в тот момент он испытывал сильнейшую боль. У него обнаружили почечную недостаточность.

Заболевание это неизлечимое. Но благодаря усилиям сотрудников приюта, сейчас ему стало значительно лучше, почти все показатели находятся в норме. Кроме всего прочего, у старого ротвейлера – как и у многих больших собак – проблемы с ногами и суставами. Несмотря на это, он очень старается идти рядом с человеком во время прогулки, чтобы никого не огорчать своим непослушанием.

Видимо, испугавшись расходов на лечение друга и члена семьи, прежние «хозяева» просто расстались с ним, как с отработанным материалом. В приюте рассказали: первые месяцы, когда Гриша к ним поступил, еще надеялись, что он просто потерялся и где-то его разыскивают безутешные люди. Но за все это время судьбой питомца так никто и не поинтересовался.

– Ветеринары предполагают, что ему в зависимости от условий содержания где-то 8-10 лет, – рассказала директор приюта «Друг» Татьяна Дугина. – Он теперь может обходиться без специального корма и препаратов. Из-за проблем с суставами Грише очень тяжело подниматься по лестнице, и его пришлось переселить из помещения на втором этаже в вольер на улице. Что мы будем делать, когда похолодает, не представляем. Грише точно не место в приюте. Мы не можем дать ему ту любовь и заботу, которые ему так нужны, чтобы жить. Без них пес просто зачахнет. Он сможет жить в многоквартирном доме с лифтом или частном доме – главное, без лестниц. Гриня – неконфликтный пес. Да, он не будет бегать с палочкой или приносить тапки. Скорее всего, большую часть времени он будет лежать на своем месте и с любовью смотреть на человека, подарившего ему дом в этот непростой период. Неужели в миллионом Омске нет настоящих любителей ротвейлеров?

Если вы хотите поучаствовать в судьбе Гриши, позвоните в приют по т.: 38-22-72 (с 10 до 20 часов), 38-22-20 (с 10 до 17 часов). Также с ним можно познакомиться лично, приехав в «Друг» в любой день с 12 до 17 часов по адресу: 2-я Учхозная, 2А.