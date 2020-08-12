Экскурсионный флешмоб-2020 В Омске: Сплав по реке, туры на аэродром, огромный элеватор и в мастерские художников

Омичей приглашают на экскурсионный флешмоб. Фото: Туристский информационный центр Омской области. Фото: vk.com

Омичам предлагают завершить лето яркой и насыщенной эмоциями точкой и поучаствовать в экскурсионном флешмобе. В этом году он проводится 29 августа – уже в четвертый раз. И даже пандемия коронавируса не помещает ему стать самым масштабным за все время. Организаторам пришлось пока отказаться от экскурсий в помещениях, зато будет множество туров на открытом воздухе на любой вкус.

– В этом году мы получили грант в размере более 1 млн рублей. Благодаря этому мы сможем сделать более насыщенную и качественную программу. Если четыре года назад начинали с 30 экскурсий, то в этот раз их будет 120, – рассказала руководитель Туристского информационного центра Дарья Шалда. – Сейчас мы уже точно знаем о 100 мероприятиях, остальные находятся на стадии согласования. При этом впервые мы сделаем туры в 27 районах Омской области – для местных жителей. Многие из них и не представляют, как много интересного может быть даже в истории райоцентра.

Для жителей города подготовили 80 таких событий. За неделю до флешмоба окончательно определятся, будут ли проводиться экскурсии внутри музеев. Если обстановка с ковидом еще не позволит, то сотрудники культучреждений расскажут не менее увлекательные истории во двориках на свежем воздухе. Кроме того, омичей пригласят на полюбившиеся всем пешие, велосипедные и даже трамвайные экскурсии по городу. Также омичей ждут походы в мастерские художников и путешествия по закулисью театров.

Любителей активного времяпровождения ждут мастер-классы на роликах и сплавы по реке. В области очень интересно будет побывать в огромной высотке называевского элеватора (в обычное время туда можно попасть только по пропускам), а также посмотреть, как спортсмены прыгают с парашютами на аэродроме Калачево.

Подумали организаторы и о людях с ограниченными возможностями. Для них подготовили целую серию экскурсий, которые проведут сотрудники Краеведческого музея и музея ИЗО имени Врубеля.

– Абсолютно все экскурсии бесплатны, – рассказала «Комсомолке» Дарья Шалда. – За проезд к местам проведения многих из них также отвечаем мы и организуем трансферт на автобусах. Единственное исключение – туры, придуманные именно для сельских жителей. Возле них будет как правило указан только телефон организаторов. Омичам, чтобы добраться туда из города, все-таки придется самим оплатить проезд. Но мы старались подгадать удобное время, чтобы наши путешественники успели сесть на нужную электричку. Более подробная информация о каждой экскурсии будет размешена на специальном сайте excursmob.ru. Он заработает 17 августа, но будет и дальше пополняться новыми экскурсиями. Так что, если вы не успеете записаться на тур или ничего не выберете сразу, можете заходить в течение следующих нескольких дней – и наверняка найдете что-то интересное.

Кстати, желающим поучаствовать в экскурсионном флешмобе придется поторопиться. Из-за пандемии введены ограничения по числу участников в группе – их может быть не более 15. А по опыту прошлых лет организаторы предупреждают: места на самые интересные туры разлетаются буквально за два часа.

Впрочем, аналогичная акция, которая продлится к тому же целую неделю, ждет омичей еще и в сентябре. Она будет приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечают 27 сентября.