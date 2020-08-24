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ООО «РемСпецМаш»: работаем на совесть!

ООО «РемСпецМаш»: работаем на совесть! В Омске полным ходом идут работы по благоустройству городского пространства, улиц, парков и скверов. Самое активное участие в этом процессе принимает компания ООО «РемСпецМаш».
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Севоян Севак, директор ООО «РемСпецМаш»

Севоян Севак, директор ООО «РемСпецМаш»

Результаты работы коллектива «РемСпецМаша» хорошо знакомы омичам, ведь эта компания благоустраивала такие популярные места отдыха как Сквер Героев-авиаторов в Авиагородке, парк семейного отдыха по улице Архиепископа Сильвестра, Городская поляна на Левобережье, территорию перед торговым комплексом «Метромолл-2», дворовые территории в Центральном округе. Сейчас ООО «РемСпецМаш» ведет благоустроительные работы в Юбилейном сквере, который находится в районе улицы Труда и на территории у Дома дружбы.

- Мы хотим, чтобы омичам жилось комфортно, поэтому стараемся вкладывать в результат нашего труда все силы, опыт и квалификацию, которой обладают специалисты нашей компании, - говорит директор ООО «РемСпецМаш» Севак Севоян.

Ответственность, надежность и профессионализм – вот те три кита, на которых базируется работа компании. Неудивительно, что именно эта организация принимала участие в таких масштабных работах как ремонт крупных транспортных магистралей Омска и Омской области. Улица Масленникова, 10 лет Октября, двухкилометровая дорога в коттеджном поселке «Тихая речка», дороги в Тарском, Щербакульском, Исилькульском районах области, ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» - все это результат напряженного и высокопрофессионального труд коллектива ООО «РемСпецМаш».

Кроме того, существенным конкурентным преимуществом этой компании является собственный парк современной спецтехники, который ежегодно пополняется и обновляется. Без этого просто невозможно решать те сложные задачи, которые стоят на сегодняшний день перед дорожниками. Своим трудом ООО «РемСпецМаш» день за днем преображает наш город и регион, делая его лучше, комфортнее и радостнее.

По вопросам сотрудничества обращаться:

По телефонам: 49-55-75, 8-908-111-69-26.

По адресу: ул. Тютчева, 11/1, помещение 1П.

Более подробную информацию можно посмотреть на сайтах: Асфальт55.рф или Ремспецмаш55.рф

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