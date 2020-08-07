Безопасность на дорогах Омска: Водителей такси проверяют с помощью селфи

Фото: TASS

В Омске все больше внимания уделяется вопросам транспортной безопасности. Для ее повышения Яндекс разрабатывает различные программы и устройства, которые помогут водителям не отвлекаться в пути. Эти разработки в первую очередь применяются в сфере такси.

«Комсомолка» узнала, какие новинки сейчас опробуют водители авто с шашечками, и можно ли использовать подобные технологии в городских автобусах, маршрутках и на другом транспорте.

ПРОВЕРКА ЛИЧНОСТИ ПО ФОТО

В омских такси начали внедрять проверку личности водителей. Идентификация проходит по фото, которое нужно сделать в приложении Таксометр. Этим приложением пользуются водители Яндекс.Такси и Uber. Оно необходимо для приема заказов, составления маршрутов и учета заработанных денег.

Благодаря новой разработке пассажиры всегда будут уверены, что к ним приедет именно тот водитель, данные которого были указаны в заказе. Кроме того, она поможет убрать с линий нелегальных перевозчиков.

Проходить идентификацию водителю нужно когда в приложении Таксометр приходит уведомление об этом. Внутри приложения таксист делает селфи и отправляет его на проверку. Алгоритмы автоматически сверяют снимок с другими фотографиями водителя, это занимает всего пару секунд. Точность определения – 99,8%. Если что-то в процессе пошло не так, водитель может отправить повторное селфи. В случае необходимости сотрудник Яндекс.Такси проведет идентификацию в ручном режиме. На это понадобится до 10 минут, но такие случаи бывают крайне редко. Во время проверки личности водитель не сможет принимать заказы, доступ к ним открывается после нее. Кстати, уведомление о необходимости отправить селфи приходит, когда водитель свободен. Во время выполнения заказа такие сообщения не поступают, чтобы не отвлекать водителя.

- Пока технология доступна только для партнеров в России. Все технологии, которые повышают безопасность поездок Яндекс.Такси, разрабатываются с учетом их потенциального выхода на зарубежные рынки, где работает Яндекс.Такси, Uber или Yango. Запуск каждой технологии планируется с учетом специфики страны и юридических требований к внедрению технологии, - отметили в Яндекс.Такси.

КАМЕРА МОНИТОРИНГА ВНИМАНИЯ

В прошлом году Яндекс.Такси разработал устройство, которое с помощью технологии компьютерного зрения определяет фиксирует частоту и длительность моргания, количество зевков и длительность закрытия глаз. Если система видит, что водитель невнимателен и теряет концентрацию, она временно ограничивает ему доступ к заказам до тех пор, пока он не отдохнет положенное время.

Сейчас это устройство установлено в 300 автомобилях такси, в будущем планируется использовать камеру и на городских автобусных маршрутах. Успешный пилотный проект по его использованию завершился в Белгороде и Казани.

- Сейчас проводим тестирование, цель - наработка точности и обучение алгоритмов, заложенных в камере. В планах масштабирование проекта, - уточнили разработчики.

СИСТЕМА, УЛАВЛИВАЮЩАЯ СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ

Современные технологии позволяют не только улавливать признаки отвлечения водителя, но и фиксируют стиль вождения каждого автомобилиста.

В случае, если система мониторинга фиксирует превышение положенной скорости движения на 20 км/ч, водители Яндекс.Такси получают уведомление о необходимости снизить скорость. Если водитель продолжает нарушать ПДД, у него блокируется доступ к заказам. То же самое происходит, если система фиксирует неаккуратный стиль вождения: резкое вхождение в повороты, внезапное торможение, ускорение. Сначала приложение выдает предупреждение, если аккуратней водитель не начинает ездить, и нарушения становятся систематическими, тогда принимаются крайние меры.