Минимальные налоги и никакой бухгалтерии: Как в Омске поддерживают самозанятых

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МЕНЬШЕ НАЛОГОВ И НИКАКИХ ОТЧЕТОВ

Жители Омска активно начали регистрироваться в качестве самозанятых. Благодаря новому упрощенному налоговому режиму у людей появилась возможность работать на себя, не открывая ИП и не сдавая отчеты в налоговую.

По данным ФНС, в России в качестве самозанятых оформлены 850 тысяч человек. Больше всего среди них водителей такси, которые предпочитают работать с агрегаторами напрямую.

Суть нового налогового режима в том, что люди могут работать сами на себя, при этом платить минимум налогов. Для самозанятых действует самая низкая в стране ставка – 4 или 6 процентов. Зарабатывать в таком режиме можно до 2,4 миллионов в год. При этом не нужно вести бухгалтерию, заполнять декларации, покупать кассовый аппарат и выдавать клиентам чеки.

Возможность работать в качестве самозанятого в прошлом году была только у жителей четырех регионов – Москвы, Московской и Калужской области, Республики Татарстан. С 1 июля 2020 года упрощенный налоговый режим действует по всей стране, в том числе и Омске. В связи с этим в городе прошел круглый стол, на котором представители Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области, департамента транспорта, департамента общественной безопасности, УГИБДД и представители компании Яндекс обсуждали, какие преимущества открываются перед самозанятыми. Также поднимался вопрос возможности получения самозанятым гражданам разрешения на таксомоторную деятельность.

РЫНОК ТАКСИ СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЙ

- Возможность получить разрешение на оказание услуг такси для самозанятых граждан, поспособствует упрощению процессов оформления и «обелит» рынок такси, - считает Александр Вялков, директор омского департамента транспорта. - На данный момент есть формально непреодолимые условия работы самозанятых граждан в качестве водителей такси, поскольку разрешение на таксомоторную деятельность можно получить только индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу. То есть необходимо сначала оформить форму индивидуального предпринимателя, а потом получить разрешение или же работать через юрлицо-посредника, оплачивая комиссию. Это гораздо сложнее, чем оформить самозанятость, получить лицензию и легально работать, оплачивая налоги.

В дептрансе Омска отметили, что готовы рассмотреть вопрос самозанятости для таксистов.

ЛИЗИНГ И СУБСИДИИ

Представители Яндекс.Такси отметили, что со своей стороны прилагают максимум усилий для обеспечения максимально комфортных условий для работы самозанятых.

- Мы уже реализовали бесплатную юридическую поддержку для водителей и курьеров, а также вместе с Минпромторгом сделали доступной программу государственного субсидирования лизинга для самозанятых. Скоро мы запустим программу содействия лизингу автомобилей, благодаря которой самозанятые водители смогут получить более выгодные и комфортные условия. Весь этот проект для нас – отличный пример сотрудничества бизнеса и государств, а и мы планируем продолжать работу, в том числе и в Омске, где только начинается знакомство с этим режимом, - отметил специалист Яндекс.

Напомним, по всей стране сейчас проходит информирование россиян о возможности работы в новом налоговом статусе. Одно из таких мероприятий прошло в ОНФ. Эксперты обсудили, как сделать режим самозанятости еще более полезной и доступной.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗА РУЛЕМ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По итогам круглого стола в Омске между участниками была достигнута договоренность рассмотреть вопрос самозанятости для таксистов, а также создать дорожную карту развития самозанятости на рынке перевозок. Также обсуждались вопросы, касающиеся безопасности дорожного движения, поскольку среди самозанятых на данный момент больше всего таксистов.

Представители Яндекса подчеркнули, что постоянно занимаются внедрением новых технологий, позволяющих пассажирам такси чувствовать себя в безопасности. Например, все водители пользуются системой мониторинга скорости и анализа манеры вождения. Современная программа следит за тем, чтобы водитель не нарушал правила дорожного движения и не превышал скоростной режим. В случае неосторожной езды водитель получает уведомление с просьбой ездить аккуратнее. Если водитель игнорирует такие сигналы и продолжает нарушать, система закрывает ему доступ к заказам сервиса и человек остается без работы.

Еще одна немаловажная технология, внедренная Яндексом - быстрая реакция на ДТП. Система понимает, когда машина резко останавливается и не едет дальше. Если такое произошло, пассажир получает звонок от Яндекс.Такси. Оператор уточняет, что случилось и нужна ли помощь.