«Салам! Адреса ваших родственников добавил в маршрутный лист»: Коллекторы довели омичку до нервного срыва

Коллекторы выбивали с омички деньги, которые она даже не брала. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

Казалось бы, времена безбашенных коллекторов, изводивших должников угрозами, остались в прошлом. В отношении таких агентств, проявляющих слишком большое рвение в выбивании долгов, уже введены жесткие санкции. Но даже несмотря на это, находятся те, кто не боится применять грязные способы давления на кредиторов. Прочувствовать их на себе пришлось женщине, которая даже не брала кредит. Ее донимали из-за того, что кто-то из знакомых указал ее в качестве поручителя. Долг передали некому ООО «ЛЕМАР ПЛЮС», сотрудники которого решили проявить ненужную инициативу.

– Салам! Ваш долг по микрозайму передали к нам в отдел выездного взыскания, теперь вашим долгом занимается наша группа выездного характера. Я звонил вам, трубку вы не берете, поэтому пишу тут. Я предлагаю один раз решить этот вопрос тихо и мирно без лишних встреч, чтобы нам не мотаться к вам. Вопрос: долг свой погашать будете самостоятельно? Если вы меня заблокируете или будете игнорировать, клянусь Аллахом, мы приедем за деньгами к вам сами, и искать вы будете их в срочном порядке при нас, а если не найдете, поедете их добывать. Адреса ваших близких родственников я пока добавил в маршрутный лист, сейчас жду от вас ответ. Надеюсь, вы сделаете правильный выбор! – говорилось в одном из сообщений, которыми засыпали сотовый перепуганной женщины.

Чтобы привести коллекторов в чувства, женщине пришлось обращаться за помощью в суд. Она потребовала взыскать с ответчиков 125 тысяч рублей. В такую сумму она оценила причиненный ей моральный вред. Женщина сослалась на то, что из-за постоянного давления на нее, у нее началась депрессия. Омичка находилась в постоянном стрессе и была в подавленном состоянии.

– Телефонный номер, по которому ответчик направлял смс, принадлежит истцу, которая заемщиком, либо поручителем по займам не является, в каких-либо договорных отношениях с ответчиком не состоит, – говорится в решении Кировского районного суда Омска. – Суд находит, что избыточные и необоснованные смс на телефонный номер гражданина с требованием возвратить несуществующие долги посягают на достоинство человека и являются вмешательством в его частную жизнь, а требование истца о компенсации морального вреда обосновано в большей степени нарушением неприкосновенности его частной жизни посредством необоснованных смс.

В итоге суд встал на сторону истицы. Правда, по его решению ей выплатят только тысячу рублей компенсации за пережитые страдания. Но главную победу над коллекторами она все-таки одержала – впредь им запретили с ней общаться.