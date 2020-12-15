Приоритеты и перспективы сельского района

Археологические памятники и леса, богатые лекарственными растениями, популярные рыболовные места на берегах Иртыша, туристические и паломнические маршруты – все это предмет гордости местных жителей.

Но, конечно, в наших местах туризм и индустрия досуга далеко не основной источник благосостояния сельских жителей. О том, как сегодня живет и работает район нам рассказал его глава Михаил Юрьевич Болтрик.

- Михаил Юрьевич, в вашем районе, как и в большинстве муниципальных образований Омской области, приоритетная отрасль - сельское хозяйство. Как сегодня развивается аграрный сектор в районе?

- Да, действительно, производство зерна – основное направление в работе сельхозпредприятий района. У нас работают 9 сельскохозяйственных организаций: ООО «Нива», ООО «Алексеевское», ООО АПХ «Алтаур» – СП «Иртыш», ООО АПХ «Алтаур» – СП «Дружба», ООО «Сибирь – Агро», СПК «Станический», ООО «Компания Русское Зерно», ООО «Сибирский экспорт», ООО «Колос». За период с января по сентябрь 2020 года 5 организаций получили прибыль, общий объем которой составил 53,640 млн. рублей. По состоянию на 1 октября 2020 года в районе действует 44 крестьянских (фермерских) хозяйств. В сравнении с прошлым годом их число увеличилось на 4 хозяйства. На прежнем уровне сохранился численный показатель личных подсобных хозяйств. На 1 января 2020 года их в районе насчитывается 8170. По предварительным данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области на 4 октября 2020 года валовой сбор зерна в районе составил 126,581 тыс. тонн. Это 1 место среди районов северной лесостепной зоны и 15 место среди районов Омской области. При урожайности 20,5 ц/га - 2 место среди районов северной лесостепной зоны и 5 место среди районов Омской области. Важно отметить, что с каждым годом повышается культура земледелия, предприятия района работают над повышением плодородия почв и улучшением качества семенного фонда. Сельскохозяйственными организациями и крестьянскими фермерскими хозяйствами заготовлено 26,8 центнеров кормов на одну условную голову сельхозживотных. Засыпано 12.5 тыс. тонн семян.

К сожалению, сократилось производство молока в сельскохозяйственных организациях. В то же время в КФХ зафиксирован прирост по этому показателю на 150 тонн к уровню прошлого года. Общий объем продукции, произведенной нашими фермерами – 2481 тонна. И в личных подсобных хозяйствах отмечен рост надоев. Объем закупа молока в ЛПХ на 1 октября 2020 года составил 1284 тонн, что на 80 тонн выше аналогичного периода 2019 года.

- Я знаю, что в регионе действуют целевые программы по поддержке сельских товаропроизводителей. Насколько активно фермеры Горьковского района используют дополнительные финансовые возможности в рамках этих программ?

- Безусловно, гранты и субсидии, выделяемые региональной властью для финансирования производственной деятельности аграриев – весьма эффективный механизм поддержки. Ведь не секрет, мы живем и работаем в зоне рискованного земледелия, погода, от которой напрямую зависит результат нашей работы, бывает весьма капризной и, порой, непредсказуемой. К тому же и закупочные цены на продукцию стабильными не бывают. Потому нашим фермерам и руководителям сельскохозяйственных организаций очень важно знать, что есть возможность финансирования их затрат на развитие производства. К примеру, в этом году грантовую поддержку по линии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области получило крестьянско–фермерское хозяйство Кожахметова Е.Т. на сумму 3 миллиона рублей по программе «Агростартап». Получатель планирует приобрести кормозаготовительную технику и 120 голов маточного поголовья овец мясных пород. В целом за 9 месяцев этого года сельскохозяйственными организациями и главами КФХ Горьковского района получено субсидий на сумму более чем на 33,5 миллиона рублей. Деньги пошли на развитие растениеводства, стимулирование производства масличных культур, приобретение элитных семян, минеральных удобрений, на проведение агрохимического обследования почв, технологическую модернизацию производства и т.д. На мой взгляд, это говорит о том, что наш аграрный бизнес не останавливается на существующих показателях, ставит перед собой амбициозные цели и планирует их достигать. А это в свою очередь источник для перспективного развития всего района, укрепления его социальной инфраструктуры и роста качества жизни наших земляков.

- Кстати, говоря о качестве жизни на селе, в первую очередь, как правило, оценивают состояние дорожной сети. Ведь без хороших дорог, без транспортной доступности не сможет полноценно развиваться ни одна отрасль. Тем более в селе, где дороги – это своевременное снабжение продуктами и промышленными товарами, доступность медицинской помощи, а нередко и образования.

- Да, дорожное строительство и ремонт для нас безусловный приоритет. За 9 месяцев 2020 года в рамках федеральной программы «Подъездные пути к сельхозтоваропроизводителям», государственной программы Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области» ведется строительство подъезда к объектам сельхозпроизводителя по ул. Центральная в с. Новопокровка Горьковского района. Между Администрацией Новопокровского сельского поселения и ООО «СибРос» заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Общая протяженность участка составляет 1,84 км. В ближайшие дни дорога будет введена в эксплуатацию, работы на объекте полостью выполнены.

Также в рамках реализации государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» за 9 месяцев 2020 года администрацией Краснополянского сельского поселения получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию подъезда к сельхозпроизводителю ООО «Колос» в с. Красная Поляна. Кроме того, администрацией Алексеевского сельского поселения получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию подъезда к сельхозпроизводителям в пос. Алексеевский общей протяженностью 2 590 м. По итогам 9 месяцев 2020 года в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на сельских территориях» государственной программы Омской области «Комплексное развитие сельских территорий Омской области» отремонтированы четыре дороги в районном центре, и еще две в селах Павлодаровка и Астыровка. Суммарная протяженность обновленных участков улично-дорожной сети составила 2,329 км. И это не финиш дорожного ремонта. Федеральная и региональная программы будут продолжаться, и мы обязательно будем в них участвовать и на следующих этапах.

- Михаил Юрьевич, спасибо Вам за такую полноценную презентацию своего района. И пусть сбываются все планы и проекты, нацеленные на его дальнейшее развитие.