Экс-чиновник омской мэрии Хорошилов дал взятку за закрытие уголовного дела

Ущерб от афер Хорошилова составил более 9 млн рублей.

В Омске завершился суд над директором управляющей компании «Яблоневый сад». 50-летний мужчина предлагал свои «услуги» по закрытию уголовного дела в отношении экс-главы омского депимущества Сергея Хорошилова. Он начал давить на бывшего высокопоставленного чиновника и убедил его, что может повлиять на ход следствия.

Это оказалось ложью. Но Хорошилов начал догадываться об этом только после того, как перечислил посреднику 170 тысяч рублей. В общей сложности, чиновник был готов отдать 350 тысяч.

По информации областной прокуратуры, во время суда глава «Яблоневого сада» утверждал, что просто оказывал для экс-чиновника услуги медиатора. Однако у следствия оказалось достаточно доказательств, чтобы в это не поверить. Афериста приговорили к году колонии и штрафу в 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее приговор за превышение должностных полномочий вынесли и самому Хорошилову. Его отправили за решетку на 4 года. Бывшего омского чиновника обвиняли в том, что в 2012-2015 годах по его решению город лишился земельного участка площадью более 2 000 квадратных метров. Его продали коммерческим организациям по заведомо заниженной стоимости. Ущерб для Омска от такой «деятельности» составил более 9 млн рублей.