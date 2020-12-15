Новый мобильный комплекс будет учить школьников правилам дорожного движения

В Омске прошла презентация передвижной «Лаборатории безопасности». Мобильный комплекс был куплен после того, как президент дал поручение снизить детский травматизм на дорогах. Благодаря этому направлению работы с младших классов начинают воспитывать новое поколение, отлично знающее правила дорожного движения. Мобильный комплекс на колесах помогает прекрасно закреплять знания. Купленная передвижная лаборатория стала 60 в стране. Она уже передана в новый специализированный центр на базе областной станции юных техников.

- Лаборатория предназначена для моделирования дорожных ситуаций и обучения моделям поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. Демонстрационная экспозиция из оборудования воссоздает элементы городской среды для интерактивных мероприятий. Дети вовлекаются в процесс и учатся принимать правильные решения с помощью обсуждения конкретных ситуаций и личного опыта, - сообщила директор областной станции юных техников Римма Дудакова.

Уже известно, что мобильный комплекс будет действовать в нескольких форматах. Стационарный формат организуют в областной станции юных техников, а выездные занятия будут проводиться в школах региона на базе специального ярко-желтого транспортного средства, которое оснащено оборудованием из более чем 70 позиций, а также раздаточными материалами, включая рабочие тетради для закрепления теоретических знаний. Здесь есть велосипеды, самокаты, конусы, демонстрационные стенды, столы-макеты и элементы улично-дорожной сети.

Кстати, на презентации лаборатории наградили призеров и победителей регионального этапа Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Третье место заняла команда Называевской гимназии, второй стала команда Полтавского лицея, победила команда Кутузовской школы Шербакульского района. Школьникам вручили медали, дипломы и ценные подарки, команда победителей получила кубок - ребята представят регион в финале конкурса. Юные инспекторы дорожного движения стали первыми, для кого провели экскурсию по комплексу.

«Стремимся закреплять теоретические знания на практике»

Министр образования Омской области Татьяна Дернова: - В образовательных организациях проводятся классные часы, различные викторины, конкурсы и беседы о соблюдении правил дорожного движения во имя сохранения жизни и безопасности. Мы стремимся к тому, чтобы теоретические знания закрепились на практике. Теперь это можно осуществить в новой «Лаборатории безопасности», которая научит детей ориентироваться в транспортной среде, осознавать серьезность своей роли в дорожном движении. Лаборатория мобильна, это значит, что комплекс сможет добраться до любого уголка нашей области. Мы рассчитываем, что дети, прошедшие здесь обучение, в дальнейшем станут законопослушными участниками дорожного движения. Безопасность должна стать нормой нашей повседневной жизни.