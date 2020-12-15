Транснефть - Западная Сибирь провела за год более 1300 учебно-тренировочных занятий

В соответствии с утверждёнными графиками в течение года на объектах проводились мероприятия по диагностике технического состояния основного и вспомогательного оборудования, которые позволяют оценить сроки дальнейшей безопасной эксплуатации производственной инфраструктуры АО «Транснефть - Западная Сибирь». Территориальными управлениями Ростехнадзора проведено 17 проверок на объектах предприятия в Ишимском, Омском, Новосибирском, Красноярском и Томском районных нефтепроводных управлениях. По итогам проверок выданы положительные заключения.

Для поддержания готовности персонала к оперативным действиям в условиях нештатных ситуаций на производственных объектах АО «Транснефть - Западная Сибирь» в текущем году проведено 1360 учебно-тренировочных занятий. На укомплектование аварийно-спасательных формирований необходимым специальным оборудованием, техникой и материалами (нефтесборщиками, боновыми заграждениями, сорбентами) предприятие за отчетный период направило более 200 млн рублей.

Продолжилось внедрение современных информационных разработок. Предприятие приняло в промышленную эксплуатацию новый программный комплекс, позволяющий автоматизировать расчеты допустимого рабочего давления на линейной части магистральных и технологических трубопроводов. Также внедрена Единая система диспетчерского управления, посредством которой осуществляется централизованное управление всей сетью магистральных трубопроводов в зоне ответственности АО «Транснефть - Западная Сибирь». Мониторинг процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов из единого диспетчерского пункта позволяет повысить скорость обмена информацией между операторами перекачивающих станций, территориальным диспетчерским пунктом в г. Омске и Центральным диспетчерским пунктом ПАО «Транснефть» и сократить время для принятия оперативных решений.

Во второй половине года реализован механизм дистанционной проверки знаний работников с использованием единого портала тестирования Ростехнадзора. 423 сотрудника прошли аттестацию в дистанционном режиме. Дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности получили 102 работника.

АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть - Западная Сибирь», в 2020 году было признано победителем регионального конкурса «Лучшая организация Томской области по охране труда» в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью работников более 500 человек). Департамент труда и занятости населения Томской области отметил в числе приоритетов деятельности АО «ТОМЗЭЛ» улучшение условий труда сотрудников и обновление оборудования.

Результатом эффективной работы АО «Транснефть - Западная Сибирь» в области промышленной безопасности является отсутствие несчастных случаев и аварийных ситуаций на производственных объектах.