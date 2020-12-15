На бульваре Мартынова завершают монтаж палубной доски

Только за первые три года власти преобразят 25 объектов в различных округах города. Причем все зеленые зоны отбирали сами жители. Один из таких объектов - бульвар Мартынова. Сейчас там заканчиваются работы по благоустройству.

Отметим, что аукцион на подряд по замене террасного покрытия выиграла компания ООО «Олимп», стоимость работ составила 4 миллиона 679 тысяч рублей. Как сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города Омска, в настоящее время подрядчик продолжает укладку палубной доски, в ноябре были демонтированы старое покрытие, щебеночное основание, установлена обрешетка. Новое покрытие точно должно прослужить долго. Все работы ведутся по заранее утвержденному графику.

- Мы укладываем террасные доски на площади более 1500 квадратных метров, новое покрытие обладает повышенными прочностными характеристиками, выдерживает усиленную нагрузку, палубная доска устойчива к резким сменам температуры и повышенной влажности, - рассказал директор ООО «Олимп» Игорь Земсков. - После доставки в Омск доски из лиственницы были обработаны и пропитаны.

Напомним, что террасная доска, уложенная при проведении первого и второго этапов работ на бульваре Мартынова, не выдерживала интенсивную нагрузку и ломалась при внешнем воздействии. В итоге в администрации города было принято решение о замене пустотелой террасной доски, использованной ранее при благоустройстве бульвара, на палубную доску из натурального дерева с обрешеткой из бруса хвойных пород. На это было указано предыдущему подрядчику, который выполнял работы по благоустройству.

Однако прежний подрядчик ООО «Новые технологии» в добровольном порядке отказывался исправлять дефекты покрытия, на которые указала администрация. По решению суда замечания к работам, выполненным в 2018 году, должны быть устранены ООО «Новые технологии», исполнительный лист передан в Управление федеральной службы судебных приставов по Омской области. Однако «Новые технологии» от исполнения решения суда уклоняются. Затраты на проведение работ в городской бюджет будут в дальнейшем также взысканы с этой подрядной организации. Это единственный вариант решения проблемы. В осенний период на бульваре Мартынова подрядчик ООО «Домострой» совместно с Управлением дорожного хозяйства и благоустройства Омска заменил искусственный газон на литературном форуме, отремонтировал скамейки, фонари и перголы, а также выполнил частичную замену тротуарной плитки. Так что совсем скоро бульвар Мартынова, ставший одним из излюбленных мест для прогулок горожан, заиграет новыми красками.

Событие: На Московке построят дом для переселенцев из аварийного жилья.

Его возведут в районе улицы 6-я Станционная.

В администрации города сообщили о строительстве в микрорайоне Московка нового многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Департамент строительства объявил открытый конкурс на проектирование многоэтажки. Начальная максимальная цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Торги начнутся 14 января 2021 года. - Победитель должен выполнить работы по созданию проектной документации и организации выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1», - рассказал подробности директор департамента строительства администрации Омска Александр Мякинин.

Уже известно, что новый дом возведут в районе улицы 6-я Станционная. Его построят в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дом рассчитан на 120 квартир, предполагается, что в него заселится более 300 человек. Все они смогут улучшить свои жилищные условия. Добавим, что мэрия Омска особое внимание уделяет вопросу переселения горожан из ветхого и аварийного жилья.

Люди дела: В Омске сдали многоэтажку из реестра «проблемных домов дольщиков»

Совсем скоро люди смогут отметить новоселье.

Администрация города продолжает уделять большое внимание проблеме обманутых дольщиков. Это планомерная работа, главная цель которой - помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

И для них есть хорошие новости. Удалось сдать в эксплуатацию одну из проблемных многоэтажек. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта по улице 70 лет Октября, дом № 3/1 подписано 8 декабря 2020 года. Это значит, что в дом можно заселяться. Как сообщили накануне в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Омска, генеральным подрядчиком при завершении строительства жилого дома является ООО «Сибградстройдеталь Инвест». Львиную долю работ выполнила именно эта компания. За ее работой пристально наблюдали 97 омичей, которые в свое время купили квартиры в указанной многоэтажке.

Введенный объект на Левом берегу представляет собой 18-этажный жилой дом, в том числе с включением подземного этажа. Здание рассчитано на 139 квартир. Площадь застройки составляет 10316,5 кв. м. Квартиры в указанном жилом доме ждали 97 граждан. Участники долевого строительства 8 декабря 2020 года в честь завершения строительства и ввода в эксплуатацию разместили баннер с благодарностью на фасаде жилого дома. В ближайшее время их ждут приятные хлопоты: они смогут отметить новоселье и получить ключи от долгожданных квартир.