Педагог из Омска выиграла конкурс среди преподавателей детских школ искусств

В очередной раз омские учителя подтверждают свою высокую квалификацию. Наши педагоги неоднократно побеждали в различных профессиональных конкурсах. В администрации города всячески поддерживают и поощряют успехи омских преподавателей.

И вот стало известно о новом триумфе. Накануне омичку признали лучшим преподавателем детской школы искусств в России! Победителем общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» стала педагог детской художественной школы № 3 им. Е.В. Гурова Светлана Горчакова.

Накануне в Российском фонде культуры состоялась церемония награждения лауреатов. В борьбе за высокую награду в 2020 году участвовали 446 педагогов из 56 регионов России. Победителей конкурса поздравили министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова и члены компетентного жюри. - Огромное вам спасибо за ваш труд, за ваше терпение и отдельно большое человеческое спасибо за этот год, который мы переживаем все вместе. Мы понимаем, какой невероятный труд стоит за каждым ребенком. Мы будем стараться помогать вам и быть рядом, - подчеркнула министр Ольга Любимова.

В торжественной церемонии награждения приняли участие региональные министры культуры и ректоры ведущих творческих вузов страны. На мероприятии выступили с номерами молодые дарования, воспитанники и преподаватели Российской академии музыки им. Гнесиных, а также члены жюри Евгений Князев и Екатерина Мечетина. Гостям показали праздничный концерт юных артистов.

В ответном слове Светлана Горчакова выразила глубокую признательность за высокую оценку своего труда и поблагодарила коллектив своей школы за искреннюю поддержку. Как рассказали в департаменте культуры мэрии Омска, Светлана Горчакова является одним из авторитетнейших педагогов города, работающим в системе художественного образования более 20 лет. Многие родители стремятся записать детей на занятия именно к ней. Успехи ее воспитанников давно вышли за пределы региона, а сама она неоднократно становилась победителем профессиональных конкурсов.

Родители ее воспитанников постоянно подчеркивают высокий педагогический уровень преподавателя, а также верность своему делу. Дети получают огромное удовольствие от занятий Светланы Горчаковой. А это, пожалуй, один из главных критериев профессионального уровня для любого педагога. Коллеги омички уверены, что она победила в конкурсе абсолютно заслуженно. Отметим, что за победу омский педагог получила денежный приз в размере 200 тысяч рублей.