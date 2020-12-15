Улица Ленина стала лучшей торговой улицей России

Триумфально для любимой горожанами улицы Ленина закончился престижный конкурс, прошедший накануне. По итогам третьего конкурса Минпромторга России «Торговля России» 2020 года центральная улица Омска вместе с еще тремя улицами Симферополя, Рыбинска и Зеленоградска победила в номинации «Лучшая торговая улица».

Как рассказали в пресс-службе департамента городской экономической политики мэрии, всего в конкурсе, организованном Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, приняли участие 870 компаний. Из них прошли отбор 552 участника. Жюри конкурса выбирало победителей сразу в нескольких номинациях: «Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший нестационарный торговый объект», «Лучшая ярмарка», «Лучший розничный рынок», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин», «Лучший объект фаст-фуда», «Лучший оптовый продовольственный рынок», «Лучшая фирменная сеть местного товаропроизводителя», «Лучший торговый фестиваль». Участников было очень много, и тем престижнее победа в этом конкурсе. - Конкурс показал, насколько разными и при этом красивыми и удобными для покупателей могут быть торговые объекты, - отметил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Омск подавал заявку на признание улицы Ленина победителем в номинации «Лучшая торговая улица». Торговали на ней исторически: в начале прошлого века на Ленина (тогда Любинском проспекте) стояли многочисленные торговые ряды. В качестве конкурентов выступало еще порядка 60 участников. Однако именно Ленина была признана лучшей торговой улицей в 2020 году. «Соседями» омской улицы в этой номинации стали улица Пушкина города Симферополя, улица Крестовая города Рыбинска Ярославской области и проспект Курортный города Зеленоградска Калининградской области. Как отметил начальник Управления развития потребительского рынка и внешнеэкономической деятельности департамента городской экономической политики администрации города Омска Михаил Щелконогов: - Это еще один маленький шаг к улучшению качества городской среды. Одна из самых красивых в Омске улиц теперь получила признание на общероссийском уровне как лучшая торговая улица.

Справка кп:

Улица Ленина - центральная улица города Омска, расположенная в районе исторической застройки. Здесь сохранился единственный в своем роде архитектурный ансамбль конца XIX - начала XX вв., получивший статус исторического памятника федерального значения и являющийся достопримечательностью города. Началом формирования улицы можно считать возникновение Любиной рощи в 1851 году. Деревья посадили по приказу генерал-губернатора Гасфорда на правом берегу реки Омь между современными улицами Ленина и Партизанской. В народе ее называли Любинским проспектом, в начале прошлого века здесь велась бойкая торговля. Названная по имени покойной жены Гасфорда роща долгие годы являлась местом гуляния и отдыха омичей.