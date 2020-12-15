В Омске завершается строительство психоневрологического интерната на 100 мест

В Омске подходит к концу строительство нового корпуса психоневрологического интерната. Его возведение началось чуть более года назад в рамках национального проекта «Демография», а сейчас на объекте уже приступили к внутренней отделке. В помещениях провели отопление и электричество, установили пластиковые окна, скоро начнутся работы по установке оборудования для пищеблока.

Новый корпус интерната возводят с соблюдением всех санитарных норм, чтобы создать более комфортные условия для проживания постояльцев. В новом здании появится большой и светлый актовый зал, где смогут выступать и заниматься местные творческие коллективы. Сделают удобный спортивный зал для тренировок и даже отдельный танцевальный зал для групповых занятий. Корпус рассчитан на сто мест. Постояльцы будут жить в трехместных или двухместных комнатах, обустроенных в соответствии с нормами. Для каждой комнаты предусмотрен отдельный санузел с душевой кабиной. На прилегающей территории уже закончили оформление прогулочной зоны, высадили деревья и вымостили дорожки. Скоро начнут устанавливать лавочки и места для отдыха с беседками и качелями. Также предусмотрена и большая открытая сцена, чтобы в летнее время проводить массовые мероприятия на свежем воздухе.

На возведение крупного социального объекта из федерального и областного бюджетов выделили более 560 миллионов рублей. Строительство идет по графику, а по некоторым видам работ даже опережает его. Об этом рассказал представитель омской стройфирмы «Энергостройкомплекс» Алексей Резников. - На сегодняшний день полностью завершены основные строительные работы, благоустройство, проведены наружные сети, подведены теплоснабжение, электричество и канализация. Сейчас в основном ведутся отделочные работы, по некоторым видам работ опережаем график примерно на месяц. Сейчас на объекте задействовано около 100 человек, но если понадобится, мы выведем еще людей, - рассказал о ходе работ представитель подрядчика.

Общая площадь нового корпуса психоневрологического интерната составила более 12 тысяч квадратных метров. За строительством и соблюдением высоких стандартов качества ведется пристальный контроль как со стороны федерального, так и со стороны регионального министерства труда. Нареканий к работе подрядчиков не было. По плану строительство нового корпуса и обустройство прилегающей территории должно закончиться в марте 2021 года. Ввод в эксплуатацию состоится во второй половине грядущего года.

Официально: Заместитель председателя правительства Омской области, министр труда и социального развития Владимир Куприянов:

- Мы начинали строительство с опаской, ведь это большой объект с внушительным количеством необходимых работ. Но я хотел бы отметить, что подрядчики неукоснительно соблюдали графики и даже работали с опережением. Министерство труда и социальной защиты РФ перенаправило средства финансирования со следующего года, чтобы мы могли выполнить и оплатить опережающие работы. Ведется серьезный контроль за строительством, нареканий у надзорных органов не было.