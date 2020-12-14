«Решила помочь главе», «Выбрали выгодную пешку»: Что говорят жители омского поселка о школьном стороже, выигравшей выборы главы

Односельчане теперь критикуют Надежду Ивановну за участие, по их мнению, в грязных политических играх. Фото: Одноклассники

Настоящая политическая сенсация произошла в поселке Новоомский, где выбирали главу района. Никто бы так и не узнал об этих выборах, если бы не их результат. Все двигалось своим чередом - 62-летний действующий глава Артур Лен, который руководит поселком уже 14 лет, шел к очередному своему сроку.

ИСПУГАЛАСЬ ПОБЕДЫ

В соперниках у него была директор МКУ «Хозяйственное управление администрации Новоомского сельского поселения» Наталья Пекай да технический кандидат 66-летняя Надежда Чекмарева - сторож местной школы. Ее никто не рассматривал всерьез. Конкурсная комиссия почему-то забраковала Пекай и сильного конкурента сняли с выборов. В итоге депутатам Новоомского сельского совета предстояло выбрать нового руководителя из двух людей - действующего опытного главы и школьного сторожа. Было абсолютно ясно, что Надежда Чекмарева - технический кандидат. Нужна она была лишь для того, чтобы выборы признали действительными. Никто не сомневался в очередной победе Артура Лена перед тем, как депутаты местного совета начали голосовать.

Каково же было удивление всех, когда начали считать голоса. За Надежду Чекмареву проголосовало 6 депутатов из 10! А это значит, что школьный сторож выиграла выборы. Говорят, что больше всех удивилась сама Надежда Чекмарева. Она и не думала становиться главой. По словам местных, победа на выборах ее не только удивила, но и теперь пугает. Со свалившейся должностью главы школьный сторож не представляет, что делать.

НАПИСАЛА ОТКАЗ

А вот не все местные жители были удивлены таким исходом.

- У нас в сентябре избран новый состав депутатов. Я сам была в прошлом созыве. Надежда Ивановна не шла техническим кандидатом, как все пишут, - говорит заместитель по воспитательной работе школы, которую сторожит теперь глава, Людмила Чворда. - Человек она в поселке известный, ее многие знают. Ну решила, что есть еще силы возглавить район. Для нас, жителей, это не супер сенсация, как преподнесли это СМИ. Неожиданно, конечно, но так вышло.

Все уже представляли, как человек из народа придет и решит все проблемы в поселке. Но красивой политической сказки не получилось. Появилась информация, что Надежда Чекмарева написала отказ от должности. Работать главой поселка Новоомский она не будет.

И, скорее всего, таких планов у женщины не было. Вероятно, Надежда Ивановна останется на своей прежней работе - сторожем в школе. На многие вопросы Чекмарева могла бы ответить сама. После победы на выборах ее телефон разрывается, но комментировать случившееся чудо и свой отказ сторож не спешит. На звонки Надежда Чекмарева не отвечает. И повышенное внимание к своей персоне ее только пугает. Уже на следующее утро Чекмарева написала отказ от должности.

СТОРОЖА ЗАТРАВИЛИ В СОЦСЕТЯХ МЕСТНЫЕ

Объяснять свое участие в выборах и решение не занимать кресло главы журналистам она не спешит. «Комсомолка» дозвонилась до школьного сторожа. Ответила она нам как матерый политик.

- Без комментариев! До свидания.

И положила трубку. Не в восторге от ситуации с выборами главы и местные жители. То ли их возмутило сам факт победы сторожа, то ли дело в ее отказе от кресла, но односельчане обрушили на нее шквал критики. Люди недовольны, что их поселок оказался втянутым в какие-то политические игры.

- Неужели в поселении Новоомском не нашлось грамотной, умной кандидатуры на главу? Позор! Сторож и без высшего образования в преклонном возрасте - глава! Ура! - написала одна из местных жительниц в соцсетях.

И она не единственная, кто в Новоомском высказал свое недовольство (подробнее см. «Вопрос ребром»). Защитить сторожа школы попытался депутат местного сельсовета Александр Дождиков.

- У меня к вам большая просьба: давайте будем уважительно относиться друг к другу. Надежда Ивановна попала в водоворот событий и даже не предполагала такой огласки, конечно, такого резонанса никто не ожидал. Но все это не отменяет добрососедского отношения друг к другу, - заявил народный избранник.

ВОПРОС РЕБРОМ?

Что говорят о случившемся сами местные жители?

- Позор! Такой огромный поселок и нет достойного кандидата!

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- Неужели она согласна на эту должность? Или, наверное, главе Лену решила помочь и влипла сама. Без нее он бы не прошел.

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- Да мне кажется это все было устроено специально, чтоб убрать нынешнего главу. Чекмареву не поставят без образования.

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- Куда катится мир! Безграмотный сторож – глава! Это позор, неужели в таком большом поселке нет образованных и грамотных людей? Никого не хочу обидеть.

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- От главы мало толку и пользы! Соседний поселок Троицкий еще как-то продвигается, а наш загнил и встал на месте. Этого ли процветания мы добивались?

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- Я считаю, что прежний глава отвратительно обращался с поселком. Ничего не делалось, особенно делал. Особенно для техникума. Дороги убитые, не пройти!

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- Сторож отказалась от должности, на которую зачем-то баллотировалась! В этом-то и позор! Подзаработать хотела?

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- На этой должности должен быть человек, который разбирается в юридических, финансовых, экономических вопросах. А у нас выберут пешку, кому-то выгодную, все.