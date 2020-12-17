Что делать, если началось облысение

Врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Класс Клиник» Сергей Сергеевич Стародубцев

Многие ошибочно считают, что лысина – атрибут внешности сильной половины человечества, а женщины от этой напасти застрахованы. Более того, существует миф, будто отсутствие волос – это показатель мужской силы, поскольку высокий уровень тестостерона влияет на интенсивность выпадения волос. Так ли это, рассказывает врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Класс Клиник» Сергей Стародубцев.

Причин много, а результат один - лысина

- Алопеция или выпадение волос может быть вызвана разными причинами, поэтому очень важно правильно эту причину определить, чтобы поставить верный диагноз и назначить соответствующее лечение, - рассказывает Сергей Сергеевич врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Класс Клиник» Сергей Стародубцев. – Видов алопеции существует несколько. Самый распространенный – диффузная или телогенная, когда выпадение волос происходит по всей голове. В большинстве случаев она вызвана недостатком витаминов, микроэлементов или нарушением гормонального фона. Кроме того, причиной развития такого вида алопеции может стать сильный стресс, потрясения и перенесенные тяжелые инфекции. В частности, сейчас к нам обращается довольно много пациентов, переболевших ковидом, у которых спустя 2-3 месяца наблюдается интенсивное выпадение волос.

Андрогенная алопеция обусловлена генетической повышенной чувствительностью волосяных фоликулов к дегидротестостерону. При воздействии данного гормона волосы истончаются, становятся пушковыми и в конечно итоге выпадают, оставляя залысины.

- Ошибочно считается, что андрогенная алопеция присуща мужчинам, но это не так, - продолжает рассказ Сергей Стародубцев. - В самом деле, до 80% мужчин подвержены алопеции в той или иной степени, но и женщин эта напасть не щадит – до 30% представительниц прекрасного полу также подвержены данному виду алопеции. Андрогенная алопеция – это более серьезный диагноз, который требует пожизненного лечения, но оно не представляет больших трудностей.

Еще один вид алопеции, который встречается реже – гнёздная, когда волосы выпадают клочками, образуя одно или несколько гнёзд 3-6 см в диаметре. Этот вид облысения вызывается аутоиммунным поражением, когда иммунная система организма атакует собственные волосы.

Независимо от того, какой вид алопеции стал причиной облысения, логика лечения одинакова: сначала врач дерматовенеролог (или трихолог) проводит осмотр и опрос пациент, затем назначает ряд анализов и уже после этого определяет тактику лечения.

Врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Класс Клиник» Сергей Сергеевич Стародубцев

Помогают ли народные средства при облысении?

Можно ли предотвратить облысение уходовыми процедурами или отказом от вредных привычек?

- Уходовые процедуры не влияют на рост волос, а только на качество волосяного покрова. «Ими можно немного скорректировать последствия агрессивных воздействий на шевелюру от горячего фена, окраски, завивки и т.д.», - объясняет Сергей Стародубцев. – А вот отказ от вредных привычек может существенно уменьшить выпадение волос. Особенно это касается курения, поскольку оно нарушает кровоснабжение волосяного фолликула и замедляет рост волос.

К вредным привычкам, которые способствуют облысению, врачи относят ожирение, поскольку оно приводит к нарушению метаболизма в области волосяных фоликулов. Чрезмерное увлечение диетами может вызвать нехватку микроэлементов и витаминов, а значит последующее выпадение волос. Кроме того, привычка заплетать туго косу или хвост может сослужить плохую службу – есть риск заработать очаговую алопецию.

Что делать?

Если вы заметили, что ваша шевелюра стала реже, не тяните, а идите к врачу дерматовенерологу или трихологу, потому что от этого зависит срок восстановления волосяного покрова.

Плазмотерапия волосистой части головы или мезотерапия

- В нашем медицинском центре лечение алопеции проходит с помощью разных методик в зависимости от причины заболевания, - говорит врач-дерматовенеролог, трихолог медицинского центра «Класс Клиник» Сергей Стародубцев. – В любом случае лечение алопеции предполагает индивидуальный подход и должно быть максимально комплексным. Это и консультации смежных специалистов (эндокринолога и гинеколога) для выявления дефицита микроэлементов и витаминов, и применение наружных стимулирующих процедур, к, например, плазмотерапия волосистой части головы или мезотерапия. В редких случаях используется физиотерапия. Кроме того, при необходимости пациенту назначаются специальные лекарственные средства для домашнего ухода в виде лосьонов, спреев и прочее. При более редких формах алопеции могут понадобиться специфические методы лечения, например, при очаговой – инъекции гормонов в области выпадения волос.

Если выполнять все рекомендации врача, то улучшения можно достичь в течение 4-6 месяцев, а то и раньше. При этом важно после завершения лечения приходить на повторные приемы и повторять курс лечения.

Сохранить и восстановить густую и красивую шевелюру вам помогут в медицинском центре «Класс клиник»!

НА ЗАМЕТКУ: 4 «если», при которых надо обращаться к дерматовенерологу или трихологу

1. Если вы заметили, что волосы выпадают больше, чем обычно, их много остается на расческе, подушке или после мытья головы.

2. Если скорость роста волос замедлилась.

3. Если густота волос существенно изменилась – волосы стали редкими.

4. Если появились участки, где волосы стали редкие.

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