Передовая методика лечения женских болезней теперь доступна и омичкам

Практикующий врач-гинеколог МЦ «Класс Клиник» Инесса Владимировна Бакшанская

Тысячи женщин страдают от кисты бартолиновой железы. До недавнего времени единственным доступным для омичек и жителей Омской области методом лечения этого недуга были высокотравматичные операции под общим наркозом и длительным периодом восстановления. Однако теперь ситуация изменилась в лучшую сторону - в медицинском центре «Класс Клиник» применяется уникальный метод лечения – вордкатетеризация.

- Бартолиновая железа – это парный орган, который находится в преддверии влагалища, - рассказывает практикующий врач-гинеколог МЦ «Класс Клиник» Инесса Бакшанская . - Его секретом является слизь, которая увлажняет слизистую и активно выделяется при половом акте. При воспалениях протоки железы закупориваются, слизи некуда выходить, она скапливается. Соответственно проток расширяется и образуется киста. Может развиться воспаление (или бартолинит) или закупорка с большим количеством слизистого содержимого (киста). В любом случае женщина испытывает серьезный дискомфорт при половом акте, ходьбе. Может случиться так, что киста инфицируется и начинается гнойное воспаление.

Важно знать, что консервативного метода лечения кисты не существует и женщинам с таким диагнозом проводятся высокотравматичные операции вплоть до иссечения всей железы целиком. Однако теперь в МЦ «Класс Клиник» внедряется щадящий метод, который в течение 40 лет успешно применяется в Америке. Речь идет об установке word-катетера.

- В кисте делается мельчайший разрез, внутрь помещается катетер, на конце которого раздувается шарик для фиксации катетера, - поясняет суть метода Инесса Владимировна Бакшанская. - Через 6 недель катетер убираем, а на месте разреза образуется новый выводной канал бартолиновой железы, который уже не слипнется, так как его стенки полностью эпителизируются и потому не прилипают друг к другу. Соответственно смазка, вырабатываемая железой, будет выходить в преддверие влагалища, как это и происходит в норме. Рецидив при проведении этой процедуры практически исключен.

Врач гинеколог-эндокринолог Бакшанская Инесса Владимировна

Добавим, что эта малотравматичная операция проходит под местным обезболиванием и длится не более 15 минут. Неудивительно, что, оценив все преимущества такого метода лечения, в омский МЦ «Класс Клиник» стали приезжать пациентки из соседних городов - Новосибирска, Тюмени, Павлодара и даже из Москвы.

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