Уникальная методика WomLife

Хороший гинеколог - это тот специалист, которому вы можете доверить самое ценное - ваше будущее

Конечно, все это не проходит бесследно, особенно если игнорировать сигналы своего организма.

Каждая женщина понимает, что боль и дискомфорт не те ощущения, которые надо терпеть. На самом деле помощь всегда рядом. Вам поможет справиться со всеми трудностями программа WomLife, разработанная совместными усилиями российских, израильских и казахстанских докторов сети «Класс Клиник».

WomLife – это лечебный комплекс, в основу которого положено укрепление функций женского организма при любых заболеваниях репродуктивной системы, его восстановления после родов.

Главный врач МЦ Класс Клиник, ведущий специалист гинекологического отделения, врач гинеколог-эндокринолог Моргунов Роман Андреевич

Программа включает в себя 3 этапа: прицельная диагностика, разработка индивидуальной схемы лечения и дальнейшее сопровождение лечения пациента. Давайте разберем каждый этап по отдельности.

Выздоровление начинается с правильной диагностики. Чем она точнее и прицельнее, тем выше процент эффективности лечения. В первичный прием сразу включены все минимально необходимые диагностические услуги: УЗИ органов малого таза, сбор жалоб и анамнеза, осмотр на гинекологическом кресле при помощи одноразовых зеркал, кольпоскопия с видеомониторингом, исследование шейки матки для выявления фоновых и предраковых заболеваний, забор мазка на определение чистоты влагалища и онкоцитологию.

Несмотря на то, что основа курса всегда неизменна, он гибок и легко подстраивается под лечение любого диагноза. Под основой следует понимать 3 основные составляющие гинекологического центра «Класс Клиник» .

Врач акушер-гинеколог, специалист по женскому бесплодию, Скобелева Анжелика Евгеньевна

Первое – оснащенность клиники. Оборудованный процедурный кабинет в сочетании с современным многофункциональным оборудованием позволяет проводить физио и лазерные процедуры, ультразвуковое лечение и антибактериальное орошение на аппарате «Гинетон-ММ», радиоволновую хирургию и вордкатеризацию, а также интимную контурную пластику. Все этим методы могут быть использованы в рамках программы WomLife в том объеме и порядке, котором доктор сочтет необходимым для достижения желаемого результата. При этом никаких дополнительных финансовых вложений от пациентки не потребуется.

Второе – личный банк лекарств. На протяжении всего курса лечения пациенткам не приходится самостоятельно докупать медикаменты в аптеках. Весь необходимый пакет лекарств они сразу получают на руки в клинике.

Третье – личное кураторство доктора. Каждый шаг происходит под контролем лечащего специалиста, будь то прием препарата или посещение процедур вплоть до коррекции режима сна, физических нагрузок и питания.

В конечном итоге суть программы WomLife проста – взять все самое лучшее из того, чем располагает гинекологический центр «Класс Клиник» и использовать это на благо пациенток. Здесь женщина платит не за разрозненные услуги (к примеру, процедуру, выписку или консультацию), а за гарантированный результат в виде выздоровления или в случае с хроническими заболеваниями – стойкую ремиссию. Более того, даже после прохождения курса лечения в течение трех месяцев пациентка может бесплатно наблюдаться у своего лечащего врача и советоваться с ним. Это важный психологический момент, позволяющий женщине плавно завершить период восстановления.

В чем измеряется эффективность программы WomLife? Конечно в количестве выздоровевших счастливых женщин. Их доверие является лучшим аргументом в пользу комплексного лечения.

Записаться на консультацию гинеколога в МЦ «Класс Клиник» можно по телефону: 90-59-90

Адрес: ул. 70 лет Октября, 13, к 3

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