«Забери отсюда мою дочь! Илья меня убивает»: Родные многодетной омички винят ее сожителя в ее гибели

После встречи с Ильей Елену как подменили.

Эта история произошла в Омске в ночь на 5 декабря. Все имена и фамилии ее участников изменены по их просьбе.

– Забери отсюда мою дочь! Илья снова напился. Он меня убивает! – такой страшный звонок раздался в полчетвертого утра. Елена Перминова обратилась с просьбой о спасении к одному из самых близких своих людей – племяннице Маше.

Еще недавно 30-летняя Елена жила размеренной жизнью обычного человека: заботливый муж и две дочки – девочки 14-ти и 12-лет. Все изменилось год назад, когда из колонии освободился ее друг детства Илья Лукин.

– Ее как подменили, – вспоминает сестра Елены Ирина. – Говорит: «Люблю Илью, жить без него не могу». Младшую дочь оставила с родным папой. А старшую забрала и уехала к этому Илье. Все в семье были в шоке, конечно. Сначала он даже притворился хорошим человеком. А потом он начал ее избивать. Зверски просто. Угрожал, что убьет. Один раз чуть не задушил ремнем, но ее успели спасти. Каждый раз, как напивался, она ему была вместо боксерской груши. И все эти издевательства происходили на глазах у ребенка.

Муж Елены Сергей, с которым она так и не развелась, несмотря ни на что, уговаривал ее вернуться и ради детей попробовать начать жизнь заново. После каждого очередного избиения она приходила к нему жаловаться. Но, протрезвев, любовник начинал вымаливать прощение, клялся, что такое больше не повторится. И она уходила снова.

В последний день ее жизни Илья также напился. Соседка по многоэтажке на улице Дмитриева, где сожители снимали квартиру, рассказывает, что ночью слышала через дверь, как в подъезд выбежала рыдающая Елена. Потом – хрипы, как будто кто-то душил Перминову или пытался заткнуть ей рот. Выйти на площадку и узнать, в чем там дело, девушка не решилась – она была дома одна с маленьким ребенком.

Что случилось дальше, пока точно не известно. Утром под окнами многоэтажки нашли труп Елены. С этого момента версии расходятся. Сожитель настаивает, что несчастный случай произошёл по собственной воле Перминовой. Родные в это не верят. Они убеждены: даже если Елена это и сделала, то только потому, что была доведена до отчаяния и спасалась от преследования.

– Я не верю, что она могла решиться на такое, – говорит ее племянница. – И слишком много нестыковок. – Я приехала забирать ее дочь Катю, она уже, вроде бы, успокоилась. Илья даже пошел нас провожать до такси. Лена отказалась ехать со мной, сказав, что все в порядке. Добравшись домой, я позвонила ей, чтобы узнать как дела. Трубку взял Никита. Он сказал, что тетя разбилась.

– Илья до сих пор находится на условном сроке, ходит отмечаться в участок, – говорит сестра погибшей. – Тем не менее, его отпустили из полиции спустя 40 минут. При этом он путается в показаниях. Сначала говорил: мол, все произошло, когда его не было дома. Потом, что был в этот момент в туалете. Когда мы утром зашли к ним в квартиру, там были явные следы драки – кругом валялись разбросанные вещи, Елена явно сопротивлялась. Завтра будет 9 дней, как ее не стало. После даты я намерена всерьез заняться этим делом. Буду бить во все колокола, чтобы сожитель сестры не ушел уголовного наказания. Даже если это будет статья о доведении до самоубийства.

– Ее дочери уже поняли, что произошло?

– Старшая – да. А младшая пока даже не знаю... она в очень тяжелом состоянии. Как увидит фото матери, начинает рыдать. Родной папа девочек очень их любит. Теперь они будут жить с ним.

Кстати, выяснилось еще несколько деталей. Сожитель Перминовой ранее сам пытался покончить с жизнью. Родные Лены также не могут понять, куда делся ее сотовый. Илья утверждает, что не имеет понятия, где может находиться телефон. Однако уже после ее смерти, кто-то заходил с него в мессенджер. Сестра погибшей подозревает, что Елена отправить ей какое-то сообщение или видео и кто-то заходил уже после случившегося, чтобы удалить его.

Под именем кто-то заходит в мессенджер уже после смерти женщины.

Прояснить все обстоятельства трагедии смогут во время проверки в следственном комитете. Накануне дело передали туда из полиции.