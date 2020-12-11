Как справиться с акне?

Врач-дерматовенеролог медицинского центра «Класс Клиник» Сергей Сергеевич Стародубцев

- Сергей Сергеевич , чем обычная угревая сыпь отличается от акне?

- Ничем. Это – синонимы. Акне – это хроническое заболевание кожи, сопровождающееся воспалением волосяных фоликулов. Важно понимать: слово «хронический» означает, что лечение должно быть длительным - нельзя за несколько месяцев снять воспаление и навсегда о нем забыть.

- В каких случаях надо обращаться к врачу?

- Если один-два прыщика появляется 1-2 раза в неделю это можно считать вариантом нормы. Единичные прыщиков перед менструацией также являются нормой. Но если, угревая сыпь появляется чаще, а тем более присутствуют постоянно – это повод для обращения к врачу и не заниматься самолечением.

Врач-дерматовенеролог медицинского центра «Класс клиник» Сергей Сергеевич Стародубцев.

- Как в «Класс Клиник» лечат акне?

- Лечение акне включает в себя предварительное обследование, осмотр, опрос по здоровью, постановку диагноза, определение степени тяжести акне. Исходя из этого, назначается лечение. Выбор метода лечения зависит от степени тяжести заболевания. При легкой форме возможно местное лечение. При тяжелой назначается системная терапия препаратами ретиноидов. Важно полностью пересмотреть уход за кожей, который должен включать очищение, увлажнение, назначение лекарственных средств и пилингов, которые должны проходить под контролем врача. Кроме того, обязательно нужно пересмотреть питание и скорректировать его при необходимости – проверить организм на возможный дефицит железа, витамина Д, при показаниях проверить женские половые гормоны и тестостерон и провести их коррекцию при отклонениях. Курс активного лечения занимает несколько месяцев – 5-6, после чего пациента переводят на поддерживающую терапию. Важно помнить - нельзя закончить курс лечения и ожидать, что прыщики не появятся вновь. Лечение акне – это постоянный контроль состояния кожи со стороны врача-дерматовенеролога.

- Как ухаживать за кожей с акне?

- Вопрос об уходе решается индивидуально и зависит от степени тяжести и фазы лечения (активная или поддерживающая). Я придерживаюсь принципа деликатного воздействия: очень мягкое умывание, достаточное увлажнение, профилактика пересушивания кожи.

Линейки уходовых средств могут использоваться разные. Но я как доктор придерживаюсь проверенных аптечных средств.

- Если в «Класс Клиник» программы восстановления кожи после акне?

- Формулировка «после акне» некорректна. Я уже говорил, что акне – хроническое заболевание, при лечении которого нужно достичь ремиссии, а затем назначить поддерживающую терапию. В нашем медицинском центре мы помогаем пациентам справиться с последствиями акне. Если после снятия обострения акне остаются следы (шрамы, рубцы, пятна), я назначаю пациентам курс восстановления, который может включать различные процедуры - пилинги, биоревитализацию, плазмотерапию кожи, субцизию рубцов. При необходимости направляю на терапию с помощью лазеров и фототерапию. В любом случае важно помнить – при акне ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, выдавливать прыщики. Это неминуемо приведет к усугублению проблемы. Только лечение под контролем врача-дерматовенеролога может помочь справиться с этой серьезной проблемой.

Врач-дерматовенеролог медицинского центра «Класс клиник» Сергей Сергеевич Стародубцев.

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