Как сохранить здоровье мужчны

Врач уролог-андролог первой категории МЦ «Класс Клиник» Виталий Владиславович Думенов
Мы привыкли к тому, что слово «перелом» относится к чему-то твердому. Перелом кости, воспринимается как неприятное, но вполне объяснимое и естественное состояние после неудачных падений или других катаклизмов. Но вот перелом мужского полового члена для обывателя звучит как нонсенс. Казалось бы, чему там ломаться?! Оказывается, есть чему.
Причина недуга
- Болезнь Пейрони представляет собой искривление мужского полового члена из-за того, что в белковых тканях пещеристых тел появляются белковые уплотнения (бляшки), - рассказывает врач уролог-андролог первой категории МЦ «Класс Клиник» Виталий Думенов. – Эта болезнь может быть как приобретенной, так и врожденной и по большому счету на сегодняшний день назвать точные причины ее возникновения невозможно. Считается, что риск развития болезни могут повышать такие заболевания как эректильная дисфункция, сахарный диабет, нарушение липидного обмена и артериальная гипертензия. Однако наиболее распространенной причиной является патологическое заживление тканей пениса после микротравм или переломов, полученных, например, во время полового акта. Неправильное срастание тканей вызывает формирование рубцов и бляшек. Кроме того, при постоянном раздражении головки и тела члена возникает воспаление последней, в результате чего активируется деятельность фибропластов и происходит перерождение белочной оболочки. После этого кожа и ткани полового члена перестают быть мягкими и эластичными и становятся жесткими и неподвижными. В итоге из-за изменений в соединительной ткани половой член искривляется.
Врач уролог-андролог первой категории МЦ «Класс Клиник» Виталий Владиславович Думенов
Сигналы тревоги
Какие первые симптомы должны насторожить мужчину, что должно стать поводом для обращения к врачу?
- Симптомы болезни Пейрони могут проявиться по-разному, - продолжает рассказ Виталий Владиславович. - Иногда они дают о себе знать постепенно, иногда появляются быстро и неожиданно остро. Первыми признаками заболевания являются: болезненная эрекция, искривление эрегированного полового члена в неспокойном состоянии, пальпаторное уплотнение под кожей пениса. У части больных могут наблюдаться такие симптомы как кратковременность полового акта и снижение сексуальных желаний. Как бы то ни было, но при наличии хотя бы одного симптома болезни нужно обращаться к врачу.
Как лечить
Первичный диагноз врачи ставят после внешнего осмотра, но окончательно подтвердить его можно после рентгенографии или УЗИ, после чего назначается лечение.
- Хочу сразу предупредить, что так называемые народные методы лечения в борьбе с этим недугом совершенно бесполезны и не помогают. Поэтому лучше обращаться к специалистам, - объясняет врач уролог-андролог первой категории МЦ «Класс Клиник» Виталий Думенов. - Существует несколько методов терапии бляшки, которые мы с успехом применяем для лечения в нашей клинике. В первую очередь это, конечно, местное лечение, которое рассчитано на противовоспалительную терапию – рассасывание бляшки. Медикаментозное лечение заключается в пероральном приеме препаратов, либо введении (нанесении) их в (на) пораженный болезнью участок. Дополнительно применяется физиотерапия -успешно справиться с болезнью Пейрони помогают такие процедуры как магнитотерапия, диадинамические токи, электрофорез. Все эти методы мы применяем в нашей клинике и помогли большому количеству пациентов вылечиться и вернуться к нормальному образу жизни.
Как не допустить
Как бы то ни было, но врачи предупреждают: любую болезнь легче профилактировать, чем лечить, поэтому, дорогие мужчины, запомните несколько правил, которые дает доктор МЦ «Класс Клиник» Виталий Думенов , особенно если у вас есть наследственная предрасположенность к этому недугу.
- Надо исключить травматизм во время секса. Для этого нужно выбирать удобные позы, не заниматься любовью после употребления алкоголя.
- Носить удобное, не сдавливающее белье.
- Не прищемлять половой член, например не сидеть нога на ногу.
- Своевременно лечить такие системные заболевания, как эректильная дисфункция, сахарный диабет, нарушение липидного обмена и артериальная гипертензия.
В любом случае при первых признаках заболевания необходимо не заниматься самолечением, а обращаться к врачу!
Врач уролог-андролог первой категории МЦ «Класс Клиник» Виталий Владиславович Думенов
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