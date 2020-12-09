Куда звонить, чтобы в квартире стало тепло

К кому обращаться, если температура в квартире ниже 20-22°С?

Для организации комплексного обследования, выявления и устранения причин нарушения качества теплоснабжения потребителю необходимо в первую очередь обратиться в управляющую компанию, обслуживающую жилой дом (либо ТСЖ, ЖСК и т.д. в зависимости от способа управления). При отсутствии организации, обслуживающей конкретный жилой дом, необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу Администрации города Омска по телефону 78-78-78.

В случае ненадлежащего исполнения услуги по теплоснабжению ресурсоснабжающей организацией на границе ответственности, управляющая компания обращается в АО «Омск РТС» по телефону диспетчерской службы 40-06-91 для выяснения причин и принятия действенных мер.

Каковы нормативные значения температуры воздуха в жилом помещении и горячей воды в точке разбора?

В соответствии с Правилами № 354:

а) температура воздуха в помещении должна составлять не ниже +20°С (в угловых комнатах +22°С).

Если часть стояков в квартире не прогреваются, это свидетельствует о неравномерности распределения теплоносителя и нарушении внутреннего гидравлического режима. В таком случае собственникам помещений (жильцам) необходимо обратиться в управляющую компанию. В свою очередь, управляющая компания должна провести обследование (установить причину разрегулировки) и произвести наладку внутреннего гидравлического режима (балансировку системы отопления (крыльевую, постоячную).

Непрогрев отопительных приборов в полном объеме может свидетельствовать о закоррозированности и загрязненности отопительных приборов. В таком случае собственнику помещений (жильцу) необходимо обратиться в специализированную организацию для проведения гидропневматической промывки отопительных приборов.

б) температура горячей воды в точке разбора должна быть не менее 60°С и не выше 75°С - для открытых и закрытых систем;

Если горячая вода появляется не сразу после открывания крана, это свидетельствует о нарушении ее циркуляции. Такая ситуация может быть вызвана либо неисправностью циркуляционного водопровода, либо вообще с его отсутствием. В первом случае управляющей организации необходимо его отремонтировать (прочистить, установить циркуляционный насос и т. п.) – это ее обязанность, связанная с содержанием и ремонтом общего имущества. Во втором – необходимо решение общего собрания собственников помещений, принимаемое двумя третями голосов, о необходимости проведения работ по реконструкции системы горячего водоснабжения с устройством циркуляционного трубопровода. Это работы капитального характера, затраты на их проведение должны нести все собственники помещений в многоквартирном доме пропорционально своим долям в общем имуществе.

Как правильно измеряется температура в жилом помещении?

Согласно Правилам № 354 измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в самой большой по площади жилой комнате, в центре помещения на высоте 1 м и на расстоянии 0,5 м от обогревательного элемента и наружной стены. Качество предоставления коммунальной услуги по отоплению оценивается только температурой воздуха внутри жилых помещений, при этом температура отопительных приборов законодательно не регламентируется.

Для чего устанавливаются расчетные сопла?

В многоквартирных домах установлены разные виды тепловых узлов. В старом фонде в большинстве установлены неавтоматизированные элеваторные узлы, в новом – автоматизированные. Тепловой узел предназначен для изменения параметров теплоносителя, так как в тепловых сетях высокие параметры, а в системах отопления жилых и административных зданий, как правило, температура не выше 95 С, давление не выше 6,0 кгс/см2.

Сопла устанавливаются в элеваторы, которые являются смесительным устройством в неавтоматизированных тепловых узлах. В автоматизированных тепловых узлах применяются смесительные насосы и автоматические регуляторы, сопла не устанавливаются (тепловой узел автоматически регулирует параметры теплоносителя, поступающего в дом).

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок для каждого отопительного периода реализуются мероприятия по регулированию расхода воды. Целью регулирования является распределение потоков через системы в соответствии с тепловыми нагрузками зданий для обеспечения качественного теплоснабжения всех потребителей.

Каждый год гидравлическая схема меняется: в связи с подключением новых объектов, строительством и реконструкцией участков теплотрасс, изменением тепловых нагрузок происходит изменение гидравлических режимов, поэтому возникает необходимость пересчета дроссельных устройств (сопел элеваторов и шайб) с их ежегодной заменой. В автоматизированных узлах ежегодной замены не требуется, но эту функцию выполняют автоматические регуляторы. Если не устанавливать сопла и шайбы, происходит разрегулировка системы теплоснабжения с перегревом одних и недогревом других объектов вплоть до прекращения циркуляции (снижение располагаемых напоров до нуля). Соответствие сопел расчетным обеспечивают обслуживающие организации (УК, ТСЖ) при подготовке к новому отопительному сезону.

После начала отопительного периода в случае несоответствия параметров теплоснабжения после обследования дома и выяснения причин проводится корректировка сопел и шайб.