Как вылечить геморрой без операции

Врач-проктолог высшей категории МЦ «Класс Клиник» Клюев Владимир Владимирович

Часто бывает так, что люди, страдающие от геморроя, откладывают посещение врача и лечение, потому что боятся операции. Между тем этот недуг не всегда требует хирургического вмешательства. В современном арсенале лечения геморроя есть такой метод малоинвазивного вмешательства как лигирование.

- Лигирование – это методика удаления внутреннего геморроя способом наложения латексных колец на сосудистую ножку геморроидального узла, - рассказывает врач-проктолог высшей категории МЦ «Класс Клиник» Владимир Владимирович Клюев. - Эта манипуляция показана преимущественно пациентам, страдающим 2-3 стадией геморроя. В ходе первичного осмотра пациента при выявлении неосложненного внутреннего геморроя 2-3 степени выставляются показания к проведению лечению. Лигирование проводится амбулаторно и даже в день первичного обращения.

Как проходит лигирование

Лечение, как и диагностика, проводится в удобном для пациента положении пациента на левом боку. После предварительной обработки начального отдела прямой кишки обезболивающими мазями в него вводится вспомогательный прибор – металлический аноскоп, немного расширяющий просвет прямой кишки и позволяющий визуализировать внутренние геморроидальные узлы, которые располагаются не глубже 3 см от входа через заднепроходное отверстие. Внутренних геморроидальных узлов всегда три, потому что они развиваются из существующих у каждого человека с момента рождения трех внутренних геморроидальных сплетений. После визуализации одного их трех внутренних геморроидальных узлов к нему подводится специальный прибор – вакуумный лигатор, с помощью которого на основание геморроидального узла накладывается латексное кольцо. Оно прекращает приток крови к геморроидальному узлу, через несколько дней узел отмирает и отторгается организмом вместе с каловыми массами.

Срок отторжения узла у каждого пациента индивидуальный и может наступить с 3 по 10 день после наложения латексного кольца. При больших размерах узлов, они могут полностью не поместиться в лигатор, поэтому на узел за один раз может быть наложено несколько латексных колец. После отторжения геморроидальных узлов на их месте остаются небольшие ранки, которые достаточно быстро заживают, но процесс отторжения геморроидальных узлов и заживления ранок после их отторжения может сопровождаться умеренным дискомфортом и незначительным выделением крови из заднего прохода.

Сколько будет длиться выздоровление

- Мы не рекомендуем за один сеанс наложение колец более, чем на один геморроидальный узел, так как это может вызвать боли в заднем проходе у пациента и способствовать соскальзыванию наложенных латексных колец, - поясняет врач-проктолог Владимир Владимирович Клюев. - Таким образом, лечебные сеансы в нашей клинике проводятся с перерывами в 2 недели для отторжения очередного геморроидального узла и заживления ранки. В день процедуры после наложения колец пациенту лучше воздержаться от попыток дефекации. А течение первой недели после наложения колец ограничить физические, температурные и пищевые нагрузки.

Лигирование – достаточно щадящий вид вмешательства, благодаря чем пациент на фоне лечения остается полноценным человеком, ведет активный образ жизни с небольшими ограничениями.

- В нашей клинике с момента начала лечения гарантируется 1 год диспансеризации, - говорит врач-проктолог Владимир Клюев. – Кроме того, при необходимости, для радикального излечения от внутреннего геморроя возможны дополнительные бесплатные лечебные сеансы. Однако наша практика показывает, что полное излечение пациента обычно не требует такого продолжительный периода реабилитации.

Во время проведения лечения в МЦ «Класс Клиник» в большинстве случаев пациенты сдают общий анализ крови с микрореакцией. При необходимости перед началом лечения может быть назначен полный объем лабораторного и инструментального обследования. Целесообразность таких процедур выясняется в ходе первичной беседы и осмотра пациента.

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