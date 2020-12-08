Омский НПЗ передал медикам лаборатории для тестирования на COVID-19

«Газпром нефть» передала Омской области экспресс-лаборатории для проведения ПЦР-тестирования. Автор фото: Дмитрий ВЕРХОРОБИН

«Газпром нефть» продолжает помогать системе здравоохранения Омской области: компания приобрела и передала медикам мини-лаборатории для ПЦР-тестирования. Портативные системы позволяют оперативно проверять пациентов на коронавирус. Кроме того, «Газпром нефть» отправила в Омск более 7 тысяч медицинских костюмов и тысячу защитных очков для врачей.

Поддержать врачей

Акцию помощи «Газпром нефть – медикам» началась в апреле 2020 года. За эти месяцы нефтяники передали в больницы Омской области более миллиона защитных комбинезонов, очков, специальных экранов, масок, респираторов, перчаток и других средств индивидуальной защиты, а также антисептические средства. Еще одним важным вкладом «Газпром нефти» в борьбу с коронавирусом стали аппараты искусственной вентиляции легких швейцарского производства, закупленные для омских больниц. Кроме того, всю пандемию компания обеспечивала горючим машины скорой помощи, а также добровольцев, помогающих пожилым и малообеспеченным людям. Волонтерам «Газпром нефть» выделила топливные карты.

- Мы благодарны «Газпром нефти» за поддержку, которую получаем в борьбе с распространением COVID-19 на территории региона. Они были первыми, кто пришел поддержать, когда началась пандемия, - отметил губернатор Омской области Александр Бурков. - «Газпром нефть» поставила нам первые средства индивидуальной защиты, когда еще система здравоохранения не была готова к ковиду. Не было не только средств защиты, но и финансирования на их приобретение. В моем понимании это неоценимый вклад в борьбу с COVID-19 в нашем регионе.

Соблюдать требования безопасности

Поддержка омских врачей в рамках акции «Газпром нефть – медикам» - это только часть масштабной программы по противодействию коронавирусной инфекции, разработанной компанией во время пандемии. Она включает строгие меры безопасности для собственных сотрудников, а также противоэпидемиологические меры на предприятии. Как рассказал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский, для работников предприятия проводятся регулярные тестирования на коронавирусную инфекцию.

- Омский НПЗ является предприятием непрерывного производства и строго соблюдает необходимые санитарные требования, - подчеркнул он. - Разграничены потоки движения персонала на территории. Сотрудники носят защитные маски. Проводится регулярная обработка антисептическими средствами помещений и служебного транспорта, установлены бактерицидные излучатели, обеззараживающие воздух.

По словам Олега Белявского, на предприятии в качестве дополнительной меры защиты создан собственный центр мониторинга здоровья. Кроме того, для сотрудников НПЗ доступны сервисы телемедицины. Это помогает снизить нагрузку на городские поликлиник - чтоб получить консультацию, необязательно идти в поликлинику: специалисты ведут прием дистанционно.