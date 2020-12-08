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Губернатор Александр Бурков: Благодаря аграриям на столах омичей всегда есть мясо, хлеб и молоко

Глава региона накануне вручил 16 лучшим омским фермерам ключи от машин.
Источник:kp.ru
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Сразу 16 лучших аграриев поощрило омское правительство. Губернатор Александр Бурков вручил им ключи от новеньких LADA Granta. Торжественная церемония чествования тружеников агропромышленного комплекса Омской области посвящена Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Благодаря вам - животноводам и птицеводам, трактористам, водителям и комбайнерам, работникам перерабатывающей промышленности - на столах у омичей всегда есть хлеб, мясо, молоко. Год выдался сложным: пандемия коронавируса, ограничения, летняя засуха… Но несмотря на все эти трудности, АПК региона выстоял и работает стабильно, - сказал губернатор.

Он также отметил: удалось собрать неплохой урожай - 3 млн 100 тыс. тонн зерна. Впервые за 15 лет в регионе прекращено снижение поголовья скота и по итогам года будет позитивная динамика по этому показателю.

- Хотелось бы, чтобы такая динамика у нас была и по другим показателям. Так что работы впереди много, - резюмировал Александр Бурков. - Еще в XVIII веке Жан-Жак Руссо сказал, что торговля создает богатство, а сельское хозяйство обеспечивает свободу. И мы видим сегодня, что стараниями всех, кто трудится в поле и на ферме, наша область в плане продовольственного обеспечения полностью независима. Кроме этого, мы с вами снабжаем другие регионы страны продуктами питания и поставляем на экспорт продукцию в 48 стран мира. Такие достижения агропромышленной отрасли были бы невозможны без вашего профессионализма, самоотдачи, любви к родной земле и преданности своему делу. По решению губернатора Александра Буркова в этом году количество вручаемых автомобилей увеличено на четыре - до 16 машин. Впервые автомобиль получило предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам 2020 года за высокие производственно-экономические показатели этой награды удостоено ООО «Лузинское молоко».

Кстати:

- Среди награжденных, получивших ключи от автомобилей LADA Granta, животноводы Валерий Арюткин (ООО «Руском-Агро») и Светлана Белоусова (ООО «Лидер»), птицевод Любинской фабрики Евгения Тонких; - лучшим оператором по искусственному осеменению КРС стала Ольга Климова (АО им. Кирова); - среди водителей грузовых автомобилей и трактористов-машинистов лучшие показатели на перевозке урожая с поля на зерноток у Хдра Арабяна из Кормиловского района; - на заготовке кормов отличился тракторист-машинист СПК «Сибирь» Владимир Черепахин, а на подготовке зяби под урожай будущего года - Борис Чередов из КФХ Лисович; - в передовики среди механизаторов зерноуборочных комбайнов каждый в своей природно-климатической зоне вышли Вячеслав Балакир (КФХ Серебренников), Игорь Паршаков (ООО «Северо-Любинский»), Василий Фомин (ООО «Колхоз Чопозова») и Сергей Корх (КФХ Кужелев); - в числе лучших операторов машинного доения - Оксана Лагунова (ООО «Лузинское молоко»), Ирина Батлук (ООО «Соляное»), Мария Канаева (КФХ Кесов) и Ирина Обухова (ОПХ имени Фрунзе).

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