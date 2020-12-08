Губернатор Александр Бурков: Благодаря аграриям на столах омичей всегда есть мясо, хлеб и молоко

Сразу 16 лучших аграриев поощрило омское правительство. Губернатор Александр Бурков вручил им ключи от новеньких LADA Granta. Торжественная церемония чествования тружеников агропромышленного комплекса Омской области посвящена Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

- Благодаря вам - животноводам и птицеводам, трактористам, водителям и комбайнерам, работникам перерабатывающей промышленности - на столах у омичей всегда есть хлеб, мясо, молоко. Год выдался сложным: пандемия коронавируса, ограничения, летняя засуха… Но несмотря на все эти трудности, АПК региона выстоял и работает стабильно, - сказал губернатор.

Он также отметил: удалось собрать неплохой урожай - 3 млн 100 тыс. тонн зерна. Впервые за 15 лет в регионе прекращено снижение поголовья скота и по итогам года будет позитивная динамика по этому показателю.

- Хотелось бы, чтобы такая динамика у нас была и по другим показателям. Так что работы впереди много, - резюмировал Александр Бурков. - Еще в XVIII веке Жан-Жак Руссо сказал, что торговля создает богатство, а сельское хозяйство обеспечивает свободу. И мы видим сегодня, что стараниями всех, кто трудится в поле и на ферме, наша область в плане продовольственного обеспечения полностью независима. Кроме этого, мы с вами снабжаем другие регионы страны продуктами питания и поставляем на экспорт продукцию в 48 стран мира. Такие достижения агропромышленной отрасли были бы невозможны без вашего профессионализма, самоотдачи, любви к родной земле и преданности своему делу. По решению губернатора Александра Буркова в этом году количество вручаемых автомобилей увеличено на четыре - до 16 машин. Впервые автомобиль получило предприятие пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам 2020 года за высокие производственно-экономические показатели этой награды удостоено ООО «Лузинское молоко».

Кстати:

- Среди награжденных, получивших ключи от автомобилей LADA Granta, животноводы Валерий Арюткин (ООО «Руском-Агро») и Светлана Белоусова (ООО «Лидер»), птицевод Любинской фабрики Евгения Тонких; - лучшим оператором по искусственному осеменению КРС стала Ольга Климова (АО им. Кирова); - среди водителей грузовых автомобилей и трактористов-машинистов лучшие показатели на перевозке урожая с поля на зерноток у Хдра Арабяна из Кормиловского района; - на заготовке кормов отличился тракторист-машинист СПК «Сибирь» Владимир Черепахин, а на подготовке зяби под урожай будущего года - Борис Чередов из КФХ Лисович; - в передовики среди механизаторов зерноуборочных комбайнов каждый в своей природно-климатической зоне вышли Вячеслав Балакир (КФХ Серебренников), Игорь Паршаков (ООО «Северо-Любинский»), Василий Фомин (ООО «Колхоз Чопозова») и Сергей Корх (КФХ Кужелев); - в числе лучших операторов машинного доения - Оксана Лагунова (ООО «Лузинское молоко»), Ирина Батлук (ООО «Соляное»), Мария Канаева (КФХ Кесов) и Ирина Обухова (ОПХ имени Фрунзе).