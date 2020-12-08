Мобильный технопарк помогает ученикам сельских школ выбрать современную профессию

Благодаря возможностям мобильного технопарка ученики Шараповской школы в Марьяновском районе теперь могут изучать самые передовые дисциплины: основы промышленного дизайна, хитрости дополненной реальности и другие. Как рассказали в пресс-службе омского правительства, за время первой 14-дневной сессии ученики смогут погрузиться в мир высоких технологий, а также решить задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом.

Приоритетное направление обучения детей в мобильном технопарке - подготовка к участию в региональных, федеральных и международных соревнованиях. - Большой технопарк, который был открыт по решению губернатора Александра Буркова в 2018 году в Омске, стационарный «Кванториум», который мы открыли в прошлом году на средства нацпроекта «Образование», инициированного президентом, и теперь заработавший в полную силу мобильный «Кванториум» - это богатейший ресурс, который будет развивать наших мальчишек и девчонок, - сказала министр омского образования Татьяна Дернова.

По словам руководителя мобильного «Кванториума» Ильи Капицева, дети готовы к занятиям, им очень интересно осваивать новые компетенции, погружаться в материал, их мотивация зашкаливает, а глаза горят.

- Они успеют попробовать практически все представленные направления в мобильном «Кванториуме», и это будет для них ранняя профориентация, чтобы впоследствии понять свои возможности для решения, в каком профессиональном направлении дальше развиваться, - уверен Илья Капицев.

Многим детям технопарк помогает определиться с будущим и подсказывает путь. Например, ученица 9 класса Шараповской школы Анастасия Красько уже решила, что станет архитектором. Тем более что с этой благородной профессией свою жизнь связали ее папа и брат. Девушка собирается поступать в строительный колледж, для этого занятия на оборудовании мобильного технопарка ей очень пригодятся. Она рада, что ее школа стала первым пунктом в маршруте передвижного комплекса. Позволяет он и изучать строение и принципы работы квадрокоптеров. Электротехника особенно нравится мальчишкам. Педагоги говорят, что дети с интересом изучают эту дисциплину.

- Ребята знакомятся с основами аэродинамики, а в дальнейшем смогут заниматься управлением автономного программируемого полета. Также дети познакомятся с основами электротехники, займутся электромонтажом. Кроме этого, мы будем изучать геоинформационные системы и работать на лазерных станках, - пояснил педагог Виталий Беляев.

Добавим, что этот мобильный технопарк будет передвигаться по шести пилотным агломерациям в Азовском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском и Черлакском районах. Он прекрасно впишется в создаваемую инфраструктуру современных центров образования «Точка роста». Сейчас функционирует уже 100 таких центров в сельских школах, а впоследствии будет организовано сетевое взаимодействие. В будущие годы будут открывать уже школьные «Кванториумы», которые планируют разместить в школах № 77, 4 и 151 Омска.