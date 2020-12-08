Передача документов через нотариуса: быстро, удобно, безопасно

В условиях пандемии короновируса, охватившей весь мир, наша жизнь во многом изменилась. Значительная часть этих изменений связана с ограничительными мерами, направленными на сокращение контактов в целях профилактики распространения вирусной инфекции. На помощь в такой ситуации приходит дистанционное общение, возможность передачи информации через Интернет, в том числе и при обращении в государственные организации. Этой цели служат разнообразные сервисы, как существовавшие ранее, так и созданные специально для преодоления последствий пандемии. В один ряд с такими возможностями встают инструменты цифрового нотариата, изначально созданные для простоты, безопасности и удобства граждан, и приобретающие еще большую актуальность в сегодняшних условиях.

Одной из наиболее востребованных услуг в этой сфере является обращение к нотариусу за удостоверением равнозначности бумажного документа электронному и наоборот. Это позволяет в считанные минуты передавать документы из одного региона в другой. В соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи» электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.

Рассмотрим эту ситуацию на примере. Для заключения договора участия в долевом строительстве требуется нотариально удостоверенное согласие супруга. Допустим, что строящаяся квартира приобретается в другом регионе. Договор в Москве, где и расположен объект, заключает супруг, а его супруга находится в Омске. В этом случае супруга может обратиться к любому омскому нотариусу за удостоверением согласия на сделку и одновременно попросить изготовить электронный вид такого согласия.

Для подтверждения равнозначности нужен лишь сам надлежаще оформленный бумажный документ и паспорт лица, обратившегося за нотариальным действием. При этом готовый электронный документ нотариус может 1) отправить по защищенному каналу связи конкретному нотариусу в другой регион, в рассматриваемом примере в Москву, или 2) выдать обратившемуся специальный код для предъявления в любую нотариальную контору, где документ будет получен через тот же специально созданный канал связи между нотариусами. Этот вариант удобен в тех случаях, когда получатель не определился с конкретной нотариальной конторой, куда будет обращаться. И, наконец, для последующего использования электронный документ может быть просто перенаправлен на электронную почту клиента.

В сложившейся практике чаще всего нотариусами передаются нотариально удостоверенные доверенности и согласия, а также документы об актах гражданского состояния – свидетельства о рождении, браке, смерти и другие. Закон позволяет переводить из бумажного в электронный вид любые документы, за исключением сделок, заключенных в простой письменной форме, а также документов, удостоверяющих личность.

Следует отметить, что при направлении электронных документов в организации, принимающие для работы такие документы, не требуется их обратное преобразование в бумажный вид. К таким организациям относятся и нотариальные конторы. Действующие правила делопроизводства позволяют нотариусу распечатать образ электронного документа определенным способом и приобщить его к конкретному делу. Это в свою очередь избавляет клиентов от дополнительных расходов. В целом же следует отметить небольшую стоимость рассматриваемого нотариального действия, а в совокупности с его быстротой, простотой, безопасностью, такой способ передачи документов можно признать самым оптимальным.

Соколова Наталья Александровна - помощник нотариуса, кандидат юридических наук